Руководитель СУ СКР СО Марат Галиханов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества

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Сегодня, 23 февраля 2022 года, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Марат Файзурахманович Галиханов принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню горельефа «Скорбящей Родине-Матери», посвященной Дню защитника Отечества.



В мероприятии наряду с Маратом приняли участие представители правоохранительных органов, региональных органов государственной власти, командование 2-й гвардейской общевойсковой армией, а также представители депутатского корпуса и общественных объединений Самарской области. Собравшиеся почтили минутой молчания память всех защитников Отечества, недоживших до наших дней и павших на боях сражений. Особые слова благодарности звучали в адрес ветеранов Великой Отечественной войны.

В заключение торжественного мероприятия на площади Славы были даны залпы оружейного салюта.

Фото: СУ СКР СО