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Руководитель комиссии ФСИН РФ Александр Зубов провел рабочие встречи в Самаре

20 июля 2022 20:49
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Он встретился с вице-губернатором Самарской области, уполномоченным по правам человека и председателем Общественной наблюдательной комиссии.

Руководитель комиссии ФСИН России Александр Зубов провел рабочие встречи с вице-губернатором Самарской области, уполномоченным по правам человека и председателем Общественной наблюдательной комиссии.

19 мая состоялась обстоятельная беседа с председателем Общественной наблюдательной комиссии Дмитрием Штоковым. Дмитрий Викторович рассказал о высоком уровне взаимодействия УФСИН и Общественной наблюдательной комиссии Самарской области. Он отметил, что начальник УФСИН Рамиз Алмазов держит на личном контроле этот вопрос. Регулярно проводит плановые встречи с членами ОНК. А также всегда принимает их в случае, если возникают вопросы.

20 мая состоялись встречи с вице-губернатором Самарской области Юрием Рожиным и Уполномоченным по правам человека Ольгой Гальцовой. 

Юрий Александрович и Александр Сергеевич  обсудили возможности перспективного взаимодействия с УФСИН по привлечению государственных и муниципальных заказов, что должно повысить дополнительное привлечение осужденных к труду. Также обсудили необходимость участия органов местного самоуправления в расширении сети исправительных центров. Юрий Александрович и другие представители городской администрации, министерств и ведомств региона неоднократно выезжали в исправительные учреждения, налажены тесные связи.

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова особое внимание уделила условиям содержания граждан в следственных изоляторах, улучшению коммунально-бытовых условий. Вместе с тем, затронули тему организации трудоустройства осужденных, в том числе с целью погашения исков в адрес потерпевших. Ольга Дмитриевна отметила необходимость налаживания сотрудничества всех органов государственной власти для ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы. 

В рабочих поездках главного инспектора уголовно-исполнительной системы главной инспекции УИС управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России Александра Зубова сопровождал начальник регионального УФСИН Рамиз Алмазов.  

Кроме того, запланированы встречи с руководителями правоохранительных органов Самарской области, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

 

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