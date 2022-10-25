Руководитель ГИБДД СО Юрий Некрасов провел инструктаж нарядов полка ДПС Самары, заступающих на службу

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Руководитель региональной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Некрасов провел инструктаж нарядов полка ДПС ГИБДД У МВД России по городу Самаре, заступающих на службу.



В ходе инструктажа до личного состава были доведены ориентировки, целенаправленные мероприятия, а также информация об оперативной обстановке в областном центре.



Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Александрович Некрасов довел основные цели и задачи комплекса профилактических мероприятий, озвучил состояние аварийности на дорогах города Самара, в том числе, с участием несовершеннолетних участников дорожного движения, обратил внимание на необходимую профилактическую работу по предотвращению ДТП с участием водителей, допускающих управление транспортом в состоянии опьянения.



После инструктажа автоинспекторы направились к местам несения службы.

Фото: ГУ МВД СО