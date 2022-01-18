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РЦК Самарской области занял четвертую строчку российского рейтинга 

18 января 2022 15:22
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Рейтинг складывается из 9 показателей.

17 января 2022 года на IT-платформе «Производительность.РФ» объявлены регионы-лидеры по реализации мероприятий федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» силами региональных центров компетенций (РЦК). По итогам 2021 года РЦК Самарской области занял четвертую строчку российского рейтинга. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ранее отмечал, что повышением производительности труда задается экономический базис для развития экономики всего региона. «Это, в свою очередь, напрямую влияет на конкурентоспособность предприятий, дает возможность повышать заработную плату сотрудникам, создавать условия для выхода на новые производственные рубежи», - подчеркнул глава региона.

 «РЦК Самарской области в каждом квартале прошлого года подтверждал лидирующие позиции в рейтинге РЦК субъектов России по реализации мероприятий нацпроекта «Производительность труда». Всего в нацпроекте под руководством нашего центра участвуют 59 предприятий. Мы уже оптимизировали 40 производственных потоков. Рост производительности труда на них составил от 5 до 30%, обучили lean-инструментам более 860 сотрудников», - рассказал руководитель РЦК Самарской области Константин Серов.

Рейтинг складывается из 9 показателей. Среди них – укомплектованность сотрудниками, рекомендованными к реализации самостоятельных проектов, выполнение плана по вовлечению предприятий, по количеству реализованных проектов, выполнение графика реализации мероприятий проектов, доля проектов, достигших целевого уровня развития производственной системы, уровень удовлетворенности работой РЦК, выполнение планов по обучению сотрудников предприятий и по подготовке инструкторов, тиражирование лучших практик.

 

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