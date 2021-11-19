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Розыск ребенка! Полицейские Тольятти ищут 13-летнего подростка

19 ноября 2021 19:56
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Помощь в розыске мальчика оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт».

Вечером 19 ноября текущего года в отдел полиции Тольятти обратились родители несовершеннолетнего, которые сообщили полицейским, что их 13-летний сын не пришел из школы.

Сотрудниками полиции в  ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подросток в 13-45 час.  ушел из учебного заведения, расположенного по адресу: Тольятти  ул. Ленинградская, д. 33а и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы мальчика: на вид 13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, стрижка - сзади короткие, спереди длинная осветленная челка, глаза серо-зеленые цвета.

Особые приметы:  большие открытые глаза, большие пухлые губы, картавит,  не выговаривает букву " р", левша.

Был одет: теплая куртка (чуть ниже поясницы) черного цвета  с вставками серого цвета, штаны черного цвета, зимние кроссовки черного цвета с оранжевыми вставками на подошве, шапка красно-белого цвета.

Полицейские составили ориентировку с приметами ребенка, распространили среди личного состава полиции, организаций правоохранительной направленности и волонтерских организаций.

Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска направлены на розыск несовершеннолетнего, обход дворов, улиц и торговых центров, осмотр подвалов, чердачных помещений, заброшенных строек и мест концентрации несовершеннолетних. Помощь в розыске мальчика оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт».

Всех, кто видел мальчика или знает о том, где он может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОП №24 Управления МВД России по г. Тольятти 8 (8482) 93-48-62, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или по телефону 112.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

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