Розничная продажа алкоголя в центре Самары будет полностью запрещена в День города

14 сентября 2025 года в центре Самары будет полностью запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города.



Ограничения вводятся распоряжением Правительства Самарской области и будут действовать с 8:00 до 22:00. Запрет будет действовать в границах улиц Вилоновской (от Фрунзе до Галактионовской), Галактионовской (от Ленинградской до Вилоновской), Красноармейской (от Максима Горького до Галактионовской), Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской), Молодогвардейской (от Ленинградской до переулка Студенческого) и Волжского проспекта (дома №№ 10-50 и 19-49).



Данный запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Фото: администрация Самары