Рождество: история и традиции праздника

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О значении, истории Рождества, о том, почему неверно называть отмечаемый в ночь на 7 января праздник православным, а также о традициях празднования, рассказывает ТАСС.

История праздника

В этот день верующие отмечают рождение Младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии. Согласно христианскому вероучению, Сын Божий родился в Вифлееме. Именно сюда пришли Дева Мария и ее супруг Иосиф для участия в переписи населения, которую проводил царь Иудеи — Ирод Великий. Все гостиницы Вифлеема были заняты, поэтому Святое Семейство вынуждено было остановиться для ночлега в пещере, загоне для скота. Здесь и родился Младенец Иисус, колыбелью ему стали ясли. Как поется в эти праздничные дни в храмах, ясли стали "вместилищем невместимого Бога". Рождение Мессии в Вифлееме было предсказано пророком Михеем более чем за семь веков до самого события. Рождение Иисуса описано двумя евангелистами — апостолами Матфеем и Лукой.

Мнения историков о точной дате Рождества Христова разнятся.

В современных исследованиях даты рождения Иисуса находятся в интервале между 12 годом до н.э. и 7 годом н.э., когда проводилась единственная известная перепись населения в описываемый период.

Ни один историк этого периода в своих трудах не упоминал факт рождения Иисуса. Богословы объясняют это надмирностью рождения Христа, отмечая, что оно превосходило историческую событийность.

Значение Рождества

Праздник Рождества, по учению церкви, символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы.

Почему не вполне верно называть Рождество православным?

Нередко можно услышать, что Рождество, отмечаемое 7 января, называют православным, а празднуемое на 13 дней раньше, 25 декабря, — католическим. Однако это не вполне верно. Дело в том, что в ночь на 7 января Рождество отмечают четыре из 15 православных церквей — Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская. Кроме них в этот день Рождество празднуют афонские монастыри, живущие по юлианскому календарю, а также многие католики восточного обряда (например, Украинская греко-католическая церковь) и часть протестантов.

В то же время некоторые православные отмечают Рождество в ночь на 25 декабря, как и католики. Это прихожане 11 из 15 поместных православных церквей мира, которые придерживаются новоюлианского календаря, совпадающего с григорианским. Вместе с ними праздник встречают протестанты, живущие по григорианскому календарю.

Разные даты Рождества (25 декабря или 7 января) объясняются только разными системами летоисчисления (григорианский и юлианский календари). О разнице календарей мы рассказывали в материале о Рождестве по григорианскому календарю.

История празднования в России

В 1920-х годах в Советском Союзе религиозные праздники искоренялись. В 1935 году произошел перелом в госполитике и рождественские традиции были восстановлены как часть светского празднования Нового года (1 января), хотя и с некоторыми правками. Подарки, посещения Деда Мороза стали частью новогодних традиций и утратили первоначально рождественские ассоциации. А на новогодней елке в 1937 году, которая состоялась в Москве в Колонном зале Дома союзов, на самом дереве вместо золотой Вифлеемской звезды появилась красная. С тех пор "рождественская" елка воспринимается как "новогодняя".

На государственном уровне празднование Рождества вернули в 1991 году, тогда 7 января было объявлено выходным днем. Сейчас Рождество является частью общих выходных, которые начинаются с Нового года.

Как принято праздновать

Перед Рождеством верующие соблюдают строгий сорокадневный пост, он продолжается шесть недель, с 28 ноября по 6 января включительно. В день накануне праздника (сочельник) принято готовить традиционное блюдо из вареной пшеницы или риса с медом — сочиво. По традиции верующие воздерживаются от другой пищи вплоть до наступления Рождества.

Празднование самого Рождества совершается в ночь на 7 января — ровно в полночь в храмах начинается торжественное богослужение.

Возле храмов устанавливаются вертепы с фигурками Святого Семейства, трех волхвов, ангелов, животных. После торжественного богослужения верующие собираются за рождественским столом. В современной России традиция дарить друг другу подарки больше относится к Новому году, однако в последние годы некоторые поздравляют близких и с Рождеством.

Период с 7 января до Крещенского сочельника (18 января) называется Святки. В это время принято ходить в гости и помогать нуждающимся. К этому же периоду относится традиция колядок — песен, прославляющих Христа и Рождество, с которыми раньше обходили дворы, желая добра и радости, собирая подарки в виде угощений. Этот обычай появился после Крещения Руси в ходе адаптации языческих обычаев к христианской культуре.

Праздничный стол

По традиции на рождественский стол ставятся 12 постных блюд — по числу апостолов. Каждый из присутствующих за столом должен съесть хотя бы одну ложку сочива для здоровой и благополучной жизни.

После богослужения верующие обычно разговляются мясными и рыбными блюдами. Украшением рождественского стола является мясо птицы. Курицу подавали холодной, гуся или утку — горячими.

На Рождество в каждом доме также выпекали пироги, пряники, колядки (изделия из ржаного пресного теста с разной начинкой), которыми угощали тех, кто приходил колядовать.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС