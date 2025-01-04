Рождественские песни из разных концов света прозвучат в Самаре

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5 января в 19.00 в преддверии самого светлого православного праздника «ЗИМ Галерея» приглашает послушать уникальное музыкально-лекционное представление «Во всем мире Рождество», созданное камерным хором Solaris Самарского института культуры.

Вы услышите редкие традиционные песни Латинской Америки, Африки и Азии, старые средневековые песнопения и, конечно же, исконные славянские колядки в авторских аранжировках руководителя хора Solaris Елены Юнек.

Концерт срежиссировала Станислава Дядюра. Он состоит из музыкальной части, в которой кроме артистов хора участвует перкуссионист, руководитель центра «Пульс Африки» Дмитрий Прудецкий, а также рассказов автора и ведущего Дмитрия Дмитриева об удивительных рождественских обычаях разных стран, о причудливых новогодних атрибутах и традициях, которые являются универсальными для, казалось бы, совершенно разных культур.

– Тема рождественских символов в разных уголках мира неиссякаема, - говорит Дмитрий Дмитриев. – На родине джаза в Новом Орлеане, например, Дед Мороз запрягает в сани крокодилов, потому что олени там не водятся. Белорусского Деда Мороза называют Зюзей, а в испанской Стране Басков рождественские подарки раздает угольщик Олентцеро, который является детям на специальный день непослушания и разрешает разные шалости. Такое наглядное разнообразие помогает осмыслить наши русские традиции празднования Рождества и Нового года, которые содержат в себе много уникального и удивительного.

Вход свободный.

5 января в 19.00

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, к155 (бывший «Спортзавод»)

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