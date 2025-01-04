Я нашел ошибку
Главные новости:
Детский возраст - это период исследования, а лучший способ познать мир у малышей — все пробовать на вкус.
Самарский врач о причинах ожога пищевода у детей: "Последствия химического ожога пищевода требует длительного лечения"
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе проводится работа по повышению доступности процедуры ЭКО.
В 2024 году в регионе родилось 518 детей благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям и господдержке
Традиционно в благотворительной акции «Елка желаний» ежегодно принимают участие сотрудники полиции Самарской области.
«Елка желаний»: тольяттинские полицейские и общественники помогают осуществлять мечты детей
Завтра местами в Самарской области ожидается сильный снег
Завтра местами в Самарской области ожидается сильный снег
в Японии умерла старейшая жительница планеты
В Японии умерла старейшая жительница планеты
Эксперт рассказал о способах просыпаться легче в зимнее время
Эксперт рассказал о способах просыпаться легче в зимнее время
В Самарской области будет туман и мокрый снег
В Самарской области будет туман и мокрый снег
В Самаре двое неизвестных вломились ночью в торговый центр
В Самаре двое неизвестных вломились ночью в торговый центр
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.68
1.15
EUR 106.1
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Рождественские песни из разных концов света прозвучат в Самаре
На базе спортивной школы «Чайка» будет проходить физкультурный фестиваль «Спортландия»
Новогодние праздники в «ЗИМ Галерее» приглашают самарцев
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Рождественские песни из разных концов света прозвучат в Самаре

4 января 2025 12:46
178
Рождественские песни из разных концов света прозвучат в Самаре

5 января в 19.00 в преддверии самого светлого православного праздника «ЗИМ Галерея» приглашает послушать уникальное музыкально-лекционное представление «Во всем мире Рождество», созданное камерным хором Solaris Самарского института культуры.

Вы услышите редкие традиционные песни Латинской Америки, Африки и Азии, старые средневековые песнопения и, конечно же, исконные славянские колядки в авторских аранжировках руководителя хора Solaris Елены Юнек.

Концерт срежиссировала Станислава Дядюра. Он состоит из музыкальной части, в которой кроме артистов хора участвует перкуссионист, руководитель центра «Пульс Африки» Дмитрий Прудецкий, а также рассказов автора и ведущего Дмитрия Дмитриева об удивительных рождественских обычаях разных стран, о причудливых новогодних атрибутах и традициях, которые являются универсальными для, казалось бы, совершенно разных культур.

– Тема рождественских символов в разных уголках мира неиссякаема, - говорит Дмитрий Дмитриев. – На родине джаза в Новом Орлеане, например, Дед Мороз запрягает в сани крокодилов, потому что олени там не водятся. Белорусского Деда Мороза называют Зюзей, а в испанской Стране Басков рождественские подарки раздает угольщик Олентцеро, который является детям на специальный день непослушания и разрешает разные шалости. Такое наглядное разнообразие помогает осмыслить наши русские традиции празднования Рождества и Нового года, которые содержат в себе много уникального и удивительного.

Вход свободный.

5 января в 19.00

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, к155 (бывший «Спортзавод»)

6+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вход свободный!
30 декабря 2024, 15:04
На базе спортивной школы «Чайка» будет проходить физкультурный фестиваль «Спортландия»
Вход свободный! Спорт
1242
Новогодние праздники в «ЗИМ Галерее» приглашают самарцев
30 декабря 2024, 10:14
Новогодние праздники в «ЗИМ Галерее» приглашают самарцев
7 января: выходной день. Общество
1365
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждены медалями, грамотами и призами, а также сладкими подарками от Деда Мороза.
29 декабря 2024, 17:16
В Лесопарке имени 60-летия Советской власти прошли соревнования по лыжным гонкам
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждены медалями, грамотами и призами, а также сладкими подарками от Деда Мороза. Спорт
1027
В центре внимания
Завтра местами в Самарской области ожидается сильный снег
4 января 2025  14:34
Завтра местами в Самарской области ожидается сильный снег
137
Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области активно готовятся к изменениям погоды
3 января 2025  12:05
Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области активно готовятся к изменениям погоды
648
Режим работы Информационного центра ГУ МВД России по Самарской области в праздничные и выходные дни
3 января 2025  11:34
Режим работы Информационного центра ГУ МВД России по Самарской области в праздничные и выходные дни
835
В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта
31 декабря 2024  10:46
В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта
971
Елочные базары в Самаре завершат свою работу 31 декабря в 12.00
30 декабря 2024  13:15
Елочные базары в Самаре завершат свою работу 31 декабря в 12.00
1271
Весь список