«Ростелеком» определит лучших региональных ИТ-журналистов и блогеров

«Ростелеком» завершит 28 февраля прием заявок на XIV конкурс «Вместе в цифровое будущее», который компания ежегодно проводит для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли, технологическим трендам и инновационным технологиям.
На конкурс принимаются материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2024 года по 28 февраля 2025 года, посвященные современным сервисам для граждан, цифровым решениям в сфере ИТ и результатам их применения в различных отраслях экономики и жизни, а также рискам для детей в цифровой среде.
В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций:
печатная пресса;
телевидение и видеоконтент в СМИ;
радио и подкасты;
интернет-СМИ;
социальные медиа;
и три специальные:
«Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» — от Минцифры России;
«Технологическая основа для умного дома» — от «Ростелекома»;
«Киберриски в детской среде» — от Альянса по защите детей в цифровой среде.
Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России и Альянс по защите детей в цифровой среде.
Итоги регионального этапа конкурса «Ростелеком» подведет в мае 2025 года, федерального — в июле 2025 года. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в августе 2025 года поедут в пресс-тур на Байкал.
Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.