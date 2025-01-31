«Ростелеком» определит лучших региональных ИТ-журналистов и блогеров

66

«Ростелеком» завершит 28 февраля прием заявок на XIV конкурс «Вместе в цифровое будущее», который компания ежегодно проводит для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли, технологическим трендам и инновационным технологиям.

На конкурс принимаются материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2024 года по 28 февраля 2025 года, посвященные современным сервисам для граждан, цифровым решениям в сфере ИТ и результатам их применения в различных отраслях экономики и жизни, а также рискам для детей в цифровой среде.

В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций:

печатная пресса;

телевидение и видеоконтент в СМИ;

радио и подкасты;

интернет-СМИ;

социальные медиа;

и три специальные:

«Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» — от Минцифры России;

«Технологическая основа для умного дома» — от «Ростелекома»;

«Киберриски в детской среде» — от Альянса по защите детей в цифровой среде.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Итоги регионального этапа конкурса «Ростелеком» подведет в мае 2025 года, федерального — в июле 2025 года. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в августе 2025 года поедут в пресс-тур на Байкал.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.