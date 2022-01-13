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Россиянка, выигравшая в лотерею 500 миллионов рублей: "В первую очередь распрощаюсь с кредитами"

13 января 2022 23:46
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Она поможет животным и поедет в Лондон.

Одна из победительниц новогоднего розыгрыша "Русского лото", выигравшая 500 миллионов рублей, хочет на эти деньги съездить в Лондон, помочь животным и купить дочке дом, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".

"Первого января 2022 года в прямом эфире одного из федеральных телеканалов состоялся новогодний розыгрыш "Русского лото", по итогам которого сразу двое жителей России разделили между собой главный приз - миллиард рублей. Одной из этих счастливчиков стала Светлана из Краснодарского края. Женщина выиграла 500 миллионов рублей", - рассказали в компании.

"В предыдущем тираже я выиграла небольшую сумму денег и решила обменять на билеты новогоднего тиража. Продавец предложила мне доплатить несколько сотен и купить подарочный набор на новогодний тираж. Я согласилась. Вот и все",- рассказала победительница.

"Сумма огромная, но я хочу тратить средства разумно. В первую очередь распрощаюсь с кредитами. Дочь с зятем давно мечтают о собственном частном доме - купим им коттедж неподалеку. Супруг обновит автомобиль. Еще очень хочется побывать в Лондоне. Благодаря выигрышу - смогу себе это позволить", - делится женщина.

В ее планах и благотворительность. "Моя дочь очень любит животных и периодически помогает бездомным собачкам и кошечкам. Обязательно поможем приюту: закупим корм и все необходимое. Кого-то даже вылечим", - заключила Светлана.

 

Фото:   РИА Новости / Максим Богодвид

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