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Россияне стали чаще покупать средства от УФ-лучей

3 апреля 2025 11:30
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Россияне стали чаще покупать средства от УФ-лучей

Спрос на SPF-средства за год вырос в 2,8 раза.

Купер и СБЕР ЕАПТЕКА проанализировали продажи SPF-средств за 2024 год и выяснили, что россияне начали внимательнее относиться к защите кожи от УФ-лучей — спрос на такие средства вырос в 2,8 раза. Самыми популярными стали крем для лица с SPF 20, антивозрастной крем с SPF 20 и бальзам для губ с SPF 15. Врач-дерматокосметолог Исита Ханалиева поделилась советами, как подобрать SPF-уход индивидуально, учитывая особенности кожи, факторы защиты и УФ-индекс.

Что выбирают россияне

По данным аналитиков СБЕР ЕАПТЕКА, средства с SPF покупали в 2024 году в 2,8 раза (+177%) чаще, чем в 2023 году. По данным Купера,  в прошлом  году самым популярным товаром с SPF стал крем для лица с уровнем защиты 20. На втором месте по объему продаж — антивозрастной крем с SPF 20. Замыкает тройку лидеров продаж бальзам для губ с SPF 15.

В топ-10 покупок также вошли крем-флюид с высокой защитой SPF 50, средство для губ с SPF 10, BB-крем с SPF 30. Также спросом пользовалась пудра с SPF 15, СС-крем с SPF 25 и бальзам для губ с SPF 15.

В 2025 году предпочтения покупателей  незначительно изменились. На первом и втором месте по объему продаж по-прежнему кремы для лица с SPF 20, однако третье место заняла  маска для восстановления поврежденных волос с SPF 15. Среди новинок в топе продаж: солнцезащитный крем для тела с SPF 50+, BB-крем с SPF 15 и крем для лица с SPF 20 с лифтинг-эффектом.

Как выбрать подходящий SPF

Исита Ханалиева, врач-дерматокосметолог, подчеркивает важность регулярного использования солнцезащитных составов:

«Защита от солнца критически важна для здоровья кожи. Ультрафиолетовое излучение вызывает повреждение клеток, что приводит к преждевременному старению — появляются морщины и пигментация. УФ-лучи также повышают риск развития рака кожи, включая меланому, и снижают иммунный ответ».

Эксперт отмечает, что выбор солнцезащитного средства важен и должен основываться на типе кожи, а также на составе и текстуре косметических средств. Различные форматы (тональные средства, основы под макияж, пудры, кремы и спреи) могут обеспечивать солнцезащиту, но имеют свои особенности, которые стоит учитывать.

«Для сухой кожи подойдут увлажняющие кремы с SPF, содержащие масла и глицерин. Обладателям жирной кожи стоит обратить внимание на легкие некомедогенные формулы в гелевой или матирующей текстуре. Комбинированной коже подойдут сбалансированные средства с пудровыми компонентами для Т-зоны и увлажнением для щек. Людям с чувствительной кожей эксперт рекомендует выбирать минеральные составы с минимальным количеством добавок и без ароматизаторов», — советует врач.

Кроме фактора защиты важно обращать внимание на дополнительные компоненты:

«В составе солнцезащитного крема полезно наличие антиоксидантов, таких как витамины C и E. Они нейтрализуют свободные радикалы, возникающие в результате воздействия УФ-излучения. Водостойкость важна, если вы планируете заниматься спортом или плавать. А такие компоненты, как например, глицерин или гиалуроновая кислота, помогут сохранить кожу увлажненной», — объясняет Исита Ханалиева.

Как правильно использовать SPF-защиту

Показатель SPF (Sun Protection Factor) обозначает степень защиты от ультрафиолетовых лучей типа B, которые являются основной причиной солнечных ожогов. Необходимый уровень показателя напрямую зависит от УФ-индекса. Его можно узнать на метеорологических сайтах и в мобильных приложениях. Исита Ханалиева рекомендует:

  • При низком уровне (0-2) использовать SPF 15-30

  • При умеренном (3-5) — SPF 30

  • При высоком (6-7) — SPF 30-50

  • При очень высоком (8-10) — SPF 50+

  • При экстремальном (11+) — SPF 50+ и по возможности избегать солнца в пиковые часы

«Важно помнить, что защита нужна даже в пасмурную погоду. Около 80% ультрафиолетовых лучей проходят через облака, поэтому кожа все равно подвергается воздействию УФ-излучения», — отмечает дерматокосметолог.

Для эффективной защиты следует наносить примерно 2 мг на квадратный сантиметр кожи. На практике удобно использовать правило «двух пальцев»: выдавить средство по длине указательного и среднего пальцев. Наносить средство повторно нужно каждые два часа и после купания.

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