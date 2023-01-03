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Область вылета метеоров потока находится в созвездии Волопас, под ручкой ковша Большой Медведицы.
Россияне смогут увидеть новогодний звездопад в ночь на среду 4 января
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Россияне смогут увидеть новогодний звездопад в ночь на среду 4 января

3 января 2023 16:25
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Область вылета метеоров потока находится в созвездии Волопас, под ручкой ковша Большой Медведицы.

Метеорный поток Квадрантиды достигнет максимума активности в ночь на среду, устроив жителям Земли настоящий звездопад. Однако наблюдению уникального природного явления на ночном небе помешает свет от Луны в преддверии полнолуния, сообщает телеканал «Известия».

При этом Поток действует с 28 декабря по 12 января, достигая максимальной активности в самом начале года. Стоит отметить, что в ночь на 4 января астрономы ожидают до 110 падающих звезд в час. Область вылета метеоров потока находится в созвездии Волопас, под ручкой ковша Большой Медведицы.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

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