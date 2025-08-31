Россияне смогут отказаться от массовых обзвонов на сайте оператора с 1 сентября

110

С 1 сентября россияне смогут отказаться от массовых звонков через личный кабинет на сайте мобильного оператора или с помощью приложения. Эта возможность предусмотрена законом о защите граждан от телефонных и кибермошенников, передает РБК.

C этой даты все бизнес-звонки будут проходить с обязательной маркировкой. Российские операторы связи, услугами которых пользуются организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать данные об инициаторе звонка, чтобы информация отображалась на экране телефона абонента.

При входящем вызове на дисплее появится название компании или индивидуального предпринимателя либо их коммерческое обозначение, а также категория звонка, отражающая основной вид деятельности (например, «банк», «реклама», «недвижимость», «связь»). Текст уведомления может содержать до 32 символов, включая буквы латинского или кириллического алфавита и цифры.

Фото: pxhere.com