Я нашел ошибку
Главные новости:
13 сентября "Акрон" сыграет с "Краснодаром" в гостях.
"Акрон" проиграл калининградской "Балтике" - 0:2
В регионе без существенных осадков, до +34°С.
Завтра в Самаре без осадков, до +32°С
C этой даты все бизнес-звонки будут проходить с обязательной маркировкой.
Россияне смогут отказаться от массовых обзвонов на сайте оператора с 1 сентября
Штраф для физических лиц составит три тысячи рублей, для компаний, включая службы такси, — 100 тысяч рублей.
Водителей начнут штрафовать за «заменители» детских кресел в автомобилях
Причиной задержания стало то, что футболисты нападали на соперников, зрителей, а также оскорбляли их по национальному признаку.
Около 20 человек из любительской футбольной команды задержаны в Самарской области
Пользователи смогут вернуть купленный смартфон как некачественный, если на устройстве невозможно будет установить RuStore.
В СФ рассказали о новых правилах продажи смартфонов в России
В следующем матче «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают «Сочи».
Ничья на последних минутах: «Крылья Советов» - «Локомотив» - 2:2 
На сцене выступит победитель Международного конкурса им. П.И. Чайковского, талантливая скрипачка родом из Южной Кореи Ким Ке Хи.
Открытие симфонического сезона в Тольяттинской филармонии обещает быть фееричным
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.33
0.04
EUR 94.05
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россияне смогут отказаться от массовых обзвонов на сайте оператора с 1 сентября

31 августа 2025 21:42
110
C этой даты все бизнес-звонки будут проходить с обязательной маркировкой.

С 1 сентября россияне смогут отказаться от массовых звонков через личный кабинет на сайте мобильного оператора или с помощью приложения. Эта возможность предусмотрена законом о защите граждан от телефонных и кибермошенников, передает РБК.

C этой даты все бизнес-звонки будут проходить с обязательной маркировкой. Российские операторы связи, услугами которых пользуются организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать данные об инициаторе звонка, чтобы информация отображалась на экране телефона абонента.

При входящем вызове на дисплее появится название компании или индивидуального предпринимателя либо их коммерческое обозначение, а также категория звонка, отражающая основной вид деятельности (например, «банк», «реклама», «недвижимость», «связь»). Текст уведомления может содержать до 32 символов, включая буквы латинского или кириллического алфавита и цифры.

 

Фото:   pxhere.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
31 августа 2025  11:55
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
382
По 3 сентября местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
30 августа 2025  14:05
По 3 сентября местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
538
Уже сегодня, 30 августа, самарцев приглашают на Всероссийскую ярмарку
30 августа 2025  11:58
Уже сегодня, 30 августа, самарцев приглашают на Всероссийскую ярмарку
716
В Самарской области пресекли попытку атаки на промышленное предприятие
30 августа 2025  09:18
В Самарской области пресекли попытку атаки на промышленное предприятие
555
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
29 августа 2025  13:08
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
494
Весь список