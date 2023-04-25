Россияне рассказали, сколько денег тратят на лечение своих питомцев

Я нашел ошибку
Главные новости:
Все дизайн-проекты дворовых пространств формируются при активном участии самарцев.
В Самаре стартовало благоустройство дворовых территорий
Задача видеоаналитики в данном проекте – мониторинг и контроль использования сотрудниками заказчика средств индивидуальной защиты (касок, спецодежды и перчаток).
Оператор билайн бизнес внедрил систему интеллектуальной видеоаналитики на объектах «Оренбургнефти»
При этом количество предложений идёт на спад.
Цены на вторичку перестали расти — Домклик Сбербанка
24 апреля с заключительной концертной программой в рамках Фестиваля «Веснушка – 2023» выступили студенты Самарского областного училища культуры.
Завершены концертные программы "Веснушки - 2023"
В соревнованиях приняли участие 24 команды, представляющие предприятия, организации и учреждения Самарской области.
В СК «Маяк» состоялся фестиваль физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди трудовых коллективов
Как новая технология VoWiFi делает общение лучше – показываем в комиксах.
Когда сотовая связь ослабевает, Wi-Fi помогает
Он доступен при покупке и продаже недвижимости за свои средства, то есть без ипотеки.
Выгодно и удобно: Сбер запустил сервис «Регистрация и расчёты» для сделок с жильём без ипотеки
На площади Славы в Самаре состоялся парад с участием 400 курсантов военно-учебного центра вуза.
Самарский политех отмечает 90-летие со дня основания военной кафедры
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.27
-0.22
EUR 89.46
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский политех отмечает 90-летие со дня основания военной кафедры
В Самаре состоится встреча с писателем, драматургом, общественным деятелем Юрием Поляковым
Форматы проведения акции «Бессмертный полк - 2023» в Самарской области обсудят на пресс-конференции
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россияне рассказали, сколько денег тратят на лечение своих питомцев

25 апреля 2023 11:38
149
Россияне рассказали, сколько денег тратят на лечение своих питомцев

У трети россиян домашние питомцы болеют не реже, чем раз в год. На их лечение 29% респондентов тратят от 10 тысяч до 50 тысяч рублей в год. При этом только у 4% россиян питомцы застрахованы, выяснила СК «Росгосстрах». Среди самых дорогих ветеринарных процедур россияне выделяют хирургические операции, КТ, МРТ и кастрацию/стерилизацию.

У 55% респондентов есть домашнее животное, а у 15% даже несколько. Наиболее распространенные питомцы — собаки (61%), кошки (29%) и попугаи (10%).

Большинство владельцев периодически сталкиваются с проблемами со здоровьем своих питомцев: у трети респондентов домашние любимцы болеют реже раза в год (33%), у 31% — раз в год, а у 18% — раз в полгода и чаще. Только 9% опрошенных не сталкивались с подобными проблемами. При этом 40% россиян приводят своих питомцев к ветеринарам минимум раз в год, а каждый пятый (21%) делает это 2-3 раза в год. Только 27% респондентов обращаются к ветеринарам реже, чем раз в год.

Самая частая причина для переживаний хозяев — аллергия у животного. Она встречается у 32% питомцев. 28% респондентов сталкивались с отравлением у животных и другими проблемами ЖКТ, четверть — с проблемами с ушами, 12% — с инфекционными заболеваниями. Более половины домашних животных кусал клещ. Для 39% из них укус прошел без последствий, а 18% россиян пришлось потом лечить своего питомца. 

Из дополнительных процедур лишь 44% хозяев делают питомцам ежегодные прививки. 33% провели кастрацию или стерилизацию своих животных, а 29% приводят любимцев на плановые осмотры. Еще 15% россиян водят животных на стрижку когтей, 10% делают чистку зубов, и столько же — чипирование.

Среди самых дорогих ветеринарных услуг опрошенные назвали хирургические операции (21%), КТ и МРТ (12%), кастрацию/стерилизацию (11%) и покупку специализированных лекарств (10%).

Для 42% респондентов лечение животных обходится в менее, чем 5 тысяч рублей. Для каждого пятого — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для 17% — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, а для 12% — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. При этом сегодня лишь 15% хотели бы застраховать здоровье своего питомца. 28% могли бы сделать это при наличии выгодных условий, а 22% вовсе не видят в этом смысла. Те респонденты, которые рассматривают оформление страховки для питомца, готовы платить за нее до 1000 рублей в год (40%) или от 1000 до 3000 рублей в год (38%).

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Почти треть расходов на покупки жителей Самары приходится на онлайн
25 апреля 2023, 13:35
Почти треть расходов на покупки жителей Самары приходится на онлайн
Реже всего жители Самары заказывали в интернет-магазинах канцтовары. Экономика
122
22% самарцев возьмут подработку на майские праздники
24 апреля 2023, 09:31
22% самарцев возьмут подработку на майские праздники
Все праздничные майские дни будут работать 35% респондентов. Общество
290
самарцы считают английский и китайский языки самыми полезными для карьеры
24 апреля 2023, 09:11
Самарцы считают английский и китайский языки самыми полезными для карьеры
О значимости английского языка для карьеры чаще всего говорят опрошенные до 34 лет. Общество
311
В центре внимания
Самарский Губернатор Дмитрий Азаров откликнулся на просьбу вдовы Героя России
25 апреля 2023  13:30
Самарский Губернатор Дмитрий Азаров откликнулся на просьбу вдовы Героя России
138
На мультимедийных экранах площади Славы работает фотовыставка, посвящённая Дню Пожарной охраны Российской Федерации
25 апреля 2023  13:19
На мультимедийных экранах площади Славы работает фотовыставка, посвящённая Дню Пожарной охраны Российской Федерации
311
В Самаре на Радоницу организованы перевозки населения к городским кладбищам
25 апреля 2023  09:40
В Самаре на Радоницу организованы перевозки населения к городским кладбищам
193
Стартовал Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», участником которого может стать каждый
24 апреля 2023  12:43
Стартовал Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», участником которого может стать каждый
440
Художник по свету Самарского театра оперы и балета Эмиль Авраменко получил «Золотую маску»
24 апреля 2023  12:27
Художник по свету Самарского театра оперы и балета Эмиль Авраменко получил «Золотую маску»
354
Весь список