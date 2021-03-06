Россияне рассказали о зарплате, которую бы хотели для своих супругов

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Россиянки в большинстве хотели бы видеть у воего мужа доход от 100 тыс. рублей в месяц, при этом мужчины чаще довольствуются заработком от 30 до 50 тыс. рублей у своей избранницы. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, поступившие 6 марта в распоряжение «РИА Новости».

Более трети опрошенных россиянок (36,7%) считают, что их партнер должен зарабатывать в месяц более 100 тыс. рублей. Около четверти (24%) считают достойным доход мужчины на уровне 70–100 тыс. рублей, в то время как 19,6% респондентов женского пола согласны, чтобы партнер зарабатывал 50–70 тыс. рублей. Зарплата избранника на уровне 30–50 тыс. рублей устроит 17% опрошенных, а доход в пределах 15–30 тыс. рублей — только 2,7% россиянок.

В свою очередь большинство мужчин имеют более скромные ожидания на тему дохода своей второй половинки. На доход женщины в размере от 30 до 50 тыс. рублей согласились 26,3% участников опроса, 17,7% изъявили желание, чтобы доход партнерши составлял от 100 тыс. рублей, а 10,5% респондентов считают оптимальной сумму от 70 до 100 тыс. рублей.

Представители обоих полов в большинстве своем (по 64%) согласны, что доход мужчины должен превышать заработок женщины. Однако 21,8% мужчин и 25,9% выступили за равный доход в паре.

Порядка 13,2% респондентов мужского пола полагают, что женщина может вообще не работать, но в отношении мужчин такую ситуацию приемлемой сочли лишь 7,4% женщин. Также ни одна участница опроса не поддержала мнение, что мужчина может вообще не зарабатывать. В то же время 0,7% мужчин допускают, что их избранница не будет иметь собственного дохода.

Исследование проводилось в период с февраля по начало марта, в нем приняли участие свыше 1500 человек по всей стране.

Ранее, 1 марта, стало известно, что самую высокую среднюю зарплату в России получают жители Магаданской области — 127 тыс. рублей, на втором месте Чукотский автономный округ — 117 тыс., на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ — 96,6 тыс., а на четвертом — Москва — 95 тыс. рублей, пишут "Известия".