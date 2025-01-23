Россияне рассказали о предпочтительной площади при покупке жилья

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Покупатели в первую очередь ценят хорошо продуманную планировку, в которой пространство используется наилучшим образом. В настоящее время многие ищут соотношение между комфортными и практичными квартирами. Об этом 23 января «Известиям» рассказали ведущий эксперт агентства недвижимости «Этажи» Дан Ким и директор московского филиала ГК «Атлас Девелопмент» Андрей Максимов.

«На рынке отчетливо выражена тенденция к сокращению общей площади квартиры, которое происходит без потери качества и комфортности жилья. Площадь однокомнатных квартир в среднем составляет 35–45 кв. м, двухкомнатных — 50–60 кв. м, трехкомнатных — 65–85 кв. м, а четырехкомнатные квартиры стартуют от 90 кв. м и больше», — объяснил Ким.

По мнению специалиста, двухуровневые квартиры занимают около 3% рынка, пентхаусы составляют менее 1% запросов, они в основном интересуют состоятельных клиентов.

«Всё более популярными среди потребителей становятся квартиры евроформата: благодаря функциональности их предпочитает половина покупателей. Причем это не только рациональная планировка, эффективное использование пространства и сочетание компактности, но и экономия бюджета», — сказал Ким.

Около 50% запросов покупателей предполагают наличие в квартире балкона или лоджии, которые увеличивают полезную площадь квартиры. Особенно это прослеживается в проектах стандарт и комфорт-класса. В то же время всё чаще покупатели предпочитают балконам кладовые помещения для хранения своих вещей.

Кроме того, на рынке отчетливо выражена тенденция к сокращению общей площади квартиры, которое происходит без потери качества и комфортности жилья. Площадь однокомнатных квартир в среднем составляет 35–45 кв. м, двухкомнатных — 50–60 кв. м, трехкомнатных — 65–85 кв. м, а четырехкомнатные квартиры стартуют от 90 кв. м и больше.

«Мы следим за трендами рынка и отслеживаем потребности наших покупателей. Еще на стадии проектирования наших жилых комплексов тщательно продумываются все нюансы квартирографии. В наших проектах каждый квадратный метр задействован с максимальной пользой. Для покупателей это означает возможность приобрести современные квартиры с эргономичными планировками и не переплачивать за лишние квадратные метры», — подытожил Максимов.