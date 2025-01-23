Россияне рассказали о предпочтительной площади при покупке жилья

Я нашел ошибку
Главные новости:
Павел Сниккарс имеет богатый управленческий и отраслевой опыт.
Павел Сниккарс назначен Генеральным директором «Т Плюс»
Самарская область лидер в ПФО и вторая в стране по количеству НКО, победивших в конкурсе Фонда президентских грантов.
55 общественно значимых проектов из Самарской области стали победителями конкурса Фонда президентских грантов
24 января в дилерском центре «Лада спорт» состоится автограф-сессия спортсменов - участников Гонки чемпионов.
На полигоне «АвтоВАЗа» у села Сосновка пройдет 27-я по счету Гонка чемпионов
На Самарскую область в конце рабочей недели обрушится магнитная буря
На Самарскую область в конце рабочей недели обрушится магнитная буря
Несмотря на мороз, в Самарской области толщина льда на Волге по-прежнему невелика
Несмотря на мороз, в Самарской области толщина льда на Волге по-прежнему невелика
Самарцы рассказали, как они воспринимают рекламу в интернете
Самарцы рассказали, как они воспринимают рекламу в интернете
Самарцы могут сообщить о противоправных действиях судебным приставам по телефону
Самарцы могут сообщить о противоправных действиях судебным приставам по телефону
В Самаре в СОУНБ пройдет открытие выставки графики из коллекции Олега Фомина
В Самаре в СОУНБ пройдет открытие выставки графики из коллекции Олега Фомина
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.28
-1.65
EUR 103.24
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму
Клиенты билайна из Самарской области провели 38 лет в разговорах с эффектом присутствия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 24 и 25 января в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россияне рассказали о предпочтительной площади при покупке жилья

23 января 2025 12:55
143
Россияне рассказали о предпочтительной площади при покупке жилья

Покупатели в первую очередь ценят хорошо продуманную планировку, в которой пространство используется наилучшим образом. В настоящее время многие ищут соотношение между комфортными и практичными квартирами. Об этом 23 января «Известиям» рассказали ведущий эксперт агентства недвижимости «Этажи» Дан Ким и директор московского филиала ГК «Атлас Девелопмент» Андрей Максимов.

«На рынке отчетливо выражена тенденция к сокращению общей площади квартиры, которое происходит без потери качества и комфортности жилья. Площадь однокомнатных квартир в среднем составляет 35–45 кв. м, двухкомнатных — 50–60 кв. м, трехкомнатных — 65–85 кв. м, а четырехкомнатные квартиры стартуют от 90 кв. м и больше», — объяснил Ким.

По мнению специалиста, двухуровневые квартиры занимают около 3% рынка, пентхаусы составляют менее 1% запросов, они в основном интересуют состоятельных клиентов.

«Всё более популярными среди потребителей становятся квартиры евроформата: благодаря функциональности их предпочитает половина покупателей. Причем это не только рациональная планировка, эффективное использование пространства и сочетание компактности, но и экономия бюджета», — сказал Ким.

Около 50% запросов покупателей предполагают наличие в квартире балкона или лоджии, которые увеличивают полезную площадь квартиры. Особенно это прослеживается в проектах стандарт и комфорт-класса. В то же время всё чаще покупатели предпочитают балконам кладовые помещения для хранения своих вещей.

Кроме того, на рынке отчетливо выражена тенденция к сокращению общей площади квартиры, которое происходит без потери качества и комфортности жилья. Площадь однокомнатных квартир в среднем составляет 35–45 кв. м, двухкомнатных — 50–60 кв. м, трехкомнатных — 65–85 кв. м, а четырехкомнатные квартиры стартуют от 90 кв. м и больше.

«Мы следим за трендами рынка и отслеживаем потребности наших покупателей. Еще на стадии проектирования наших жилых комплексов тщательно продумываются все нюансы квартирографии. В наших проектах каждый квадратный метр задействован с максимальной пользой. Для покупателей это означает возможность приобрести современные квартиры с эргономичными планировками и не переплачивать за лишние квадратные метры», — подытожил Максимов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
22 января 2025  14:53
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
683
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
21 января 2025  13:23
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
533
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
21 января 2025  13:05
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
667
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
21 января 2025  12:59
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
1433
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
21 января 2025  12:02
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
534
Весь список