Россияне потратили 235 миллионов долларов на мобильные игры в начале 2021 года

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Жители России потратили $235 млн или 16,4 млрд рублей на мобильные игры в первом квартале 2021 года и скачали 727 млн приложений, подсчитали App Annie и Wargaming. Это рекордные показатели с начала пандемии.

По доходам от мобильных игр Россия занимает пятое место в мире. Впереди только Китай, Бразилия, США и Индия.

32% игроков пользуются iOS, остальные предпочитают Android.

Увеличение выручки связывают с ростом маркетинговых бюджетов и выходом игр консольного уровня на смартфоны, например, Call of Duty Mobile и PUBG, пишет Коммерсантъ.