Россияне перестали покупать яхты из-за санкций

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Около тысячи граждан России не могут позволить себе купить яхту или катер из-за антироссийских санкций. Об этом рассказал в интервью РБК профессиональный яхтсмен и владелец Burevestnik Group Андрей Бойко.

По его словам, усложнилась логистика, параллельный импорт в данном случае неэффективен, тем более что яхты не являются продуктом первой необходимости.

Бойко добавил, что до ужесточения санкций российские граждане покупали яхты за границей. В среднем речь шла о тысяче единиц флота в год, больше половины приходилось на малогабаритные катера стоимостью до $60 тысяч. При этом масштабные яхты пользовались гораздо меньшим спросом, их россияне покупали около пяти единиц в год, уточнил бизнесмен, пишет Газета.