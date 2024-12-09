Россияне перестали досрочно выплачивать ипотеку

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В России сильно упали показатели по досрочному погашению ипотечных кредитов за счет собственных средств. Объем таких платежей снизился до 343,5 миллиарда в третьем квартале 2024 года.

Данные по выплатам приводит Центробанк в своем информационном бюллетене. Постепенно объем досрочных платежей для погашения ипотеки начал снижаться с третьего квартала 2023 года, когда был достигнут рекордно высокий показатель в 548,3 млрд рублей.

Также учитываются сценарии, когда должники гасят ипотеку за счет реализации залога или вновь полученных кредитов. В первом случае объем платежей упал ниже 1 млрд рублей, а во втором — ниже 2 млрд рублей, пишет Смотрим.

Причиной сложившейся тенденции аналитик "Цифра брокер" Кирилл Климентьев назвал рост ставок по вкладам.

"Например, если заемщик оформил ипотеку в 2020 году под 7% годовых, то при появлении дополнительных средств ему будет гораздо выгоднее разместить их на депозите под 22–23%, чем направлять на досрочное погашение ипотеки", — пояснил Климентьев в разговоре с изданием "Коммерсант".

Также снижение досрочных выплат по ипотеке могло произойти на фоне роста инфляции и увеличения платежей по другим кредитам.