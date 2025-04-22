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Россияне назвали самые распространенные трудности при поиске работы

22 апреля 2025 12:22
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Россияне назвали самые распространенные трудности при поиске работы

Больше половины (54%) российских соискателей активно ищут работу, однако испытывают множество страхов и трудностей, несмотря на готовность к изменениям. Об этом говорится в исследовании аналитиков ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru, с которым ознакомились «Известия» 22 апреля.

По данным опроса, главной проблемой, с которой сталкиваются соискатели, является низкий уровень зарплат в предложениях о работе. Эту причину указали 46% опрошенных. Каждый третий респондент (33%) испытывает сомнения относительно своих навыков и опыта, необходимых для интересующих позиций. Кроме того, 28% опасаются, что не смогут найти более выгодные предложения, а отсутствие информации о зарплате в вакансиях затрудняет поиск работы для почти четверти респондентов (23%).

Также чаще всего о низком уровне зарплат в вакансиях сообщают юристы (62%), административный персонал (55%) и работники сферы искусства и массмедиа (51%). В то же время наибольшее беспокойство о своих навыках испытывают IT-специалисты (44%), тогда как среди врачей и фармацевтов этот показатель значительно ниже — всего 12%. Финансовые работники (37%), HR-специалисты (31%) и топ-менеджеры (30%) больше всего опасаются, что не смогут найти более выгодные предложения.

Среди других распространенных опасений выделяются отсутствие откликов от работодателей (21%), желание сменить профессию из-за недостатка опыта в новой области (17%) и страх отказов из-за возраста (16%). Проблемы нехватки вакансий по специальности и трудности с поиском удаленной работы волнуют 13% соискателей.

К другим трудностям относятся неопределенные требования в вакансиях и неподходящее местоположение работы (по 10%), нехватка времени, сил или ресурсов для активного поиска (9%), а также недостаток информации о работодателе или наличие негативных отзывов о нем (8%).

Теги: Опрос

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