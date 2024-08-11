Россияне меняют собак на крыс

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Вместо привычных питомцев, кошечек, собачек и птичек россияне стали заводить домашнюю птицу (кур, гусей, уток и индюков) и мелкий скот (коз и барашков). В аквариумы вместо рыбок поселяют рептилий и даже насекомых, а привычных хомяков и морских свинок заменили крысы, пишет МК.

Уже 4-й год растет популярность аксолотлей (он же водяная саламандра – личинка некоторых видов амбистомы, относящаяся к амфибиям. – Авт.), эублефаров (род ящериц из семейства гекконов. – Авт.), ужеобразных змей, красноухих черепах, а также и вовсе неприятных живностей вроде крыс, пауков, жуков, богомолов, палочников и даже тараканов. Вместе со вспыхнувшей у россиян странной любовью к подобным живностям взметнулись цены не только на них самих, но и на сопутствующие товары: от декора для террариумов до инсектариев – «домиков» для содержания в квартире насекомых, паукообразных, наземных моллюсков и прочих беспозвоночных.

В начале пандемийного карантина эксперты связали эту тенденцию с вынужденным «домашним арестом»: с помощью экзотического члена семьи и детей проще удержать в четырех стенах, и самому любопытно. А главное, что с амебами и тараканами не надо гулять, а еще они не шумят, не болеют и мало едят.

Тенденция же к замене комнатных собачек и домашних котиков домашней же птицей и скотом эксперты отметили в середине пандемии и списали на то, что во второй ее части, когда строгий карантин был снят, но удаленная форма работы осталась, многие переехали за город. А на даче куры, гуси, утки и козы с барашками – не только естественны и не вызывают соседских нареканий, но и полезны: кушают травку, а взамен приносят яйца, молоко и овечью шерсть. Однако прошла и пандемия, и дачное изгнание, а домашний скот у горожан остался и нередко пасется в обычных городских дворах. И тренд лишь набирает обороты: если в прошлом году спрос на привычных животных-компаньонов (кошек, собак и попугаев) еще кое-как удерживался, то в этом упал ниже плинтуса – вернее, ниже спроса на тараканов.