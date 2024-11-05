Россияне готовы платить больше за развлечения: средний чек на Яндекс Афише вырос на 15%

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Интерес жителей России к развлечениям продолжает расти. Продажи билетов Яндекс Афиши на собственных ресурсах (сайте и мобильном приложении) в третьем квартале 2024 года выросли на 45% и составили 6,2 млрд рублей. Продажи на сайтах и ресурсах партнеров за это же время увеличились на 36% до 2,1 млрд рублей. Всего в июле-сентябре этого года Яндекс Афиша продала почти 3,9 млн билетов, что на 11% больше, чем годом ранее.



Собственные продажи Яндекс Афиши за 9 месяцев 2024 года к январю-сентябрю прошлого года выросли на 46% до 16,5 млрд рублей, продажи на сайтах партнеров увеличились на 30% до 5,6 млрд рублей, а общее число проданных билетов выросло на 12% до 13,3 млн. По данным исследовательской компании GfK, Яндекс Афиша продолжает оставаться самым популярным продавцом билетов в России.*

Концерты по-прежнему приносят больше половины продаж Яндекс Афиши (52% за 9 месяцев 2024 года против 53% в январе-сентябре 2023 года). Второй самой популярной категорией развлечений остаются театры, которые приносят 26,7% продаж. Третьи по популярности – стендапы, на них пришлось 7,1% продаж в январе-сентябре 2024 года. Кино – на четвертом месте, на эту категорию пришлось 6% продаж Яндекс Афиши.

Все активнее деньги на концерты, спектакли, мюзиклы и другие развлекательные мероприятия тратят жители и гости регионов (речь о событиях, проводящихся вне Москвы). Доля таких продаж на Яндекс Афише второй квартал подряд превышает половину и за девять месяцев составила 58% всех продаж.

Быстрее всего в 2024 году дорожают билеты в кино, хотя несколько лет до этого стоимость похода в кинотеатр менялась несущественно. Если за 9 месяцев 2023 года средний чек (может включать в себя несколько билетов) на билеты в кино составлял 698 рублей, то в январе-сентябре 2024 года этот показатель вырос на 20,6% до 842 рублей. Вслед за кино сильнее всего подорожали театральные билеты – по итогам 9 месяцев средний чек похода на спектакль вырос почти на 19% до 4 555 рублей. Концерты подорожали почти на 11% - до 5 245 рублей. Средний чек на все мероприятия на Яндекс Афише за 9 месяцев 2024 года (за исключением кино) вырос к аналогичному показателю прошлого года на 15% до 4 653 рублей.

“Культурная жизнь остается важной частью повседневности: россияне продолжают ходить на концерты, в театры и кино, активно интересуются жанром стендапа. И рост продаж Яндекс Афиши подчеркивает не только растущий спрос на события, но и доверие пользователей к нашему сервису, который остаётся лидером рынка. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать процесс покупки билетов максимально удобным и безопасным, что отражается в постоянном росте продаж - как на собственных платформах, так и через партнёрские каналы”, – говорит Данил Гребенев, руководитель Яндекс Афиши.

Самые популярные события в России по-прежнему сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. В национальный топ в третьем квартале, как и по итогам первого полугодия, не попало ни одно событие в других регионах. Помимо концертов в него вошли мюзиклы, стендап, цирковые шоу и постановки, а также популярная выставка.