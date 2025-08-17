Я нашел ошибку
Цель Всероссийской акции «Ночи кино» - популяризация лучших фильмов отечественного кино, воспитание эстетических чувств подрастающего поколения, дальнейшее развитие российского кинематографа.
«Ночь кино»: 23 августа в КТ «Художественный» можно бесплатно посмотреть самые кассовые отечественные фильмы 2024-25 годов
 Первые места среди женщин и среди мужчин заняли команды Самарской области.
Самарцы - чемпионы России по марафонскому бегу
В следующем туре тольяттинцы 24 августа сыграют в гостях с ЦСКА.
"Оренбург" обыграл "Акрон" в матче РПЛ
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +28, +30°С.
18 августа в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +30°С
Мигранты насилуют русских женщин из-за презрения к ним и уровня своей культуры, заявил депутат.
Депутат Матвеев предложил собирать биоматериал у мигрантов для защиты женщин от насилия
Так, логисты и закупщики могут зарабатывать более 1 млн в месяц.
Россиянам рассказали, в каких сферах зарплаты достигают миллиона и выше
Самое масштабное беговое событие региона проходит под лозунгом «Бегу, потому что люблю».
17 августа в Самаре проходит 8-й Самарский международный марафон
Тольяттинец отдал мошеннику 53 тысячи за инструмент
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Россиянам рассказали, в каких сферах зарплаты достигают миллиона и выше

17 августа 2025 15:31
180
Так, логисты и закупщики могут зарабатывать более 1 млн в месяц.

Владислав Быханов, управляющий партнер кадровой компании Cornerstone, поделился с «Газетой.Ru» экспертизой, в каких сферах зарплаты достигают миллиона и выше, и каким образом люди выходят на такие позиции.

Наиболее востребованными профессиями являются логисты, закупщики, специалисты по рискам и стратеги, чья популярность стремительно растет благодаря рыночной конъюнктуре. «Химическая», «золотодобывающая» отрасли тоже не отстают.

«В этих сферах труда зарплаты могут достигать миллиона и выше. Зарплата генерального директора золотого рудника может быть уже выше 2,5 миллионов рублей в месяц. Директор по логистике маркетплейса (даже не генеральный директор) может получать около 2,5 миллионов рублей ежемесячно. Директор по закупкам крупного холдинга — минимум 1,5 миллиона рублей. Директор по стратегии — минимум 1,5 миллиона рублей в месяц. Для сравнения — доход генеральных директоров крупных заводов едва перешагивает миллион рублей. Тогда как директора по персоналу с зарплатой от миллиона — уже не редкость, а реальность», — добавил эксперт.

Эксперт рынка труда назвал формулу, которая позволяет оказаться тем самым сотрудником с зарплатой от миллиона: получить профильное высшее образование, а дальше — вживаться, начиная карьеру с нулевых позиций и постепенно продвигаясь вверх по карьерной лестнице. По нашим оценкам, на зарплату от миллиона рублей в месяц в среднем люди выходят не ранее 30 лет, а в большинстве случаев — к 40 годам, тогда как к 50 и 60 — уже единицы.

«Между тем, рынок труда сейчас переживает новый этап трансформации, готовясь к следующему витку изменений либо радикальной перемене приоритетных направлений развития», — резюмировал он.

 

Фото:  freepik.com

