Россиянам рассказали, в каких сферах зарплаты достигают миллиона и выше

Владислав Быханов, управляющий партнер кадровой компании Cornerstone, поделился с «Газетой.Ru» экспертизой, в каких сферах зарплаты достигают миллиона и выше, и каким образом люди выходят на такие позиции.

Наиболее востребованными профессиями являются логисты, закупщики, специалисты по рискам и стратеги, чья популярность стремительно растет благодаря рыночной конъюнктуре. «Химическая», «золотодобывающая» отрасли тоже не отстают.

«В этих сферах труда зарплаты могут достигать миллиона и выше. Зарплата генерального директора золотого рудника может быть уже выше 2,5 миллионов рублей в месяц. Директор по логистике маркетплейса (даже не генеральный директор) может получать около 2,5 миллионов рублей ежемесячно. Директор по закупкам крупного холдинга — минимум 1,5 миллиона рублей. Директор по стратегии — минимум 1,5 миллиона рублей в месяц. Для сравнения — доход генеральных директоров крупных заводов едва перешагивает миллион рублей. Тогда как директора по персоналу с зарплатой от миллиона — уже не редкость, а реальность», — добавил эксперт.

Эксперт рынка труда назвал формулу, которая позволяет оказаться тем самым сотрудником с зарплатой от миллиона: получить профильное высшее образование, а дальше — вживаться, начиная карьеру с нулевых позиций и постепенно продвигаясь вверх по карьерной лестнице. По нашим оценкам, на зарплату от миллиона рублей в месяц в среднем люди выходят не ранее 30 лет, а в большинстве случаев — к 40 годам, тогда как к 50 и 60 — уже единицы.

«Между тем, рынок труда сейчас переживает новый этап трансформации, готовясь к следующему витку изменений либо радикальной перемене приоритетных направлений развития», — резюмировал он.

Фото: freepik.com