Делегация Российского научного фонда посетила научно-инновационные подразделения СамГМУ и обсудила расширение грантового сотрудничества
Интернет и связь в России подорожают минимум на 20% в 2026 году
Россиянам пригрозили тюрьмой за выращивание кактусов
Из-за конфликта вокруг Ирана могут возникнуть перебои с сигаретами
«М.Видео» может закрыть 20–30% магазинов в 2026 году
В Самарской области объявлен ОТБОЙ «Ракетной опасности». Отменён режим «Ковёр»
Делегация китайских инвесторов посетила Самарскую область. Целью трехдневного визита стало изучение промышленного, инфраструктурного и преференциального потенциала региона для создания нового производства.
в Самарской области объявлена ракетная опасность
Россиянам пригрозили тюрьмой за выращивание кактусов

За выращивание на даче кактуса с мескалином и других содержащих наркотические или психотропные вещества растений россияне рискуют сесть в тюрьму. Наказанием за запрещенные цветы на загородном участке пригрозила кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова, пишет РИА Новости.

Под запрет также попадают роза гавайская, голубой лотос, мимоза хостилис, ипомея трехцветная, шалфей предсказателей и эфедра. «За незаконное выращивание таких растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусмотрена уголовная ответственность», — подчеркнула эксперт.

Владельцу участка, на котором растут незаконные растения, грозит штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты за два года, либо 480 часов обязательных работ, либо лишение свободы на срок до двух лет.

