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Россиянам предложили быть дворникам в обмен на жилплощадь

30 января 2023 13:06
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Россиянам предложили быть дворникам в обмен на жилплощадь

В Госдуме хотя возродить нормы Советского Союза, сообщает ИА DEITA.RU.

В России наблюдается серьезный дефицит работников коммунальной сферы. В особенности дворников, которых не хватает? даже несмотря на активное привлечение к должности безработных граждан. Только в Москве дефицит составляет около 50 процентов.

С целью решить эту проблему депутаты хотят раздавать дворникам служебные квартиры. С такой инициативой выступила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она сообщила, что сейчас зарплата у дворников вполне приличная и достигает 70 тысяч рублей.

Однако этого все равно мало для того, чтобы заполнить вакансии. Развортнева предлагает раздавать квартиры. Вернуться к советским методам сейчас резонно. По мнению депутата, раньше люди шли на работу во двор именно ради служебных квартир. Недостатка в жилплощади нет.

В отличие от времен СССР, сейчас на федеральном уровне право на жилье для дворников, слесарей, электриков и прочих работников ЖКХ не закреплено. Исключения составляют муниципальные нормативные акты, если дворник работает в государственной организации.

Отметим, что в декабре прошлого года исполнилось 30 лет с подписания Беловежского соглашения о распаде СССР. Однако сейчас ностальгия сильна как никогда - и в культурно-этическом, и в экономическом смысле. Политический эксперт Илья Гращенков открыто говорил о том, что вторая версия СССР находится в активной стадии становления. Параллели проводит и президент Путин, заявляя, что СССР перманентно находился под санкциями, но это не мешало ему успешно развиваться.

 

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