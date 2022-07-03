Россиянам посоветовали брать отпуск в августе или октябре

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Россиянам, выбирающим даты отпуска на 2023 год и желающим максимально выиграть в деньгах, стоит брать его в августе или октябре. Об этом РИА Новости рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин.

Также довольно хорошими месяцами он назвал июнь, июль и декабрь. Невыгодными с финансовой точки зрения Южалин счел январь, февраль, апрель и май. Юрист объяснил, что лучше использовать отпуск в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня. В августе и в октябре 23 и 22 рабочих дня соответственно, тогда как в апреле и мае — по 20 рабочих дней, и в эти месяцы, скорее всего, отпускные окажутся ниже по сравнению с зарплатой.

В июне большинство россиян, пропускающих отпуск, признались, что не могут отправиться отдыхать из-за рабочей необходимости. Чуть больше половины участников опроса (56 процентов) заявили, что используют все дни отпуска до конца года. Категорически не успевают отгулять положенный отдых 17 процентов, еще 27 процентов респондентов раскрыли, что стараются использовать отпуск, но «не всегда получается».

Так, самой распространенной причиной нежелания уходить в отпуск стала высокая занятость на работе — ее назвали 46 процентов участников опроса. Еще 23 процента россиян рассказали, что стараются накопить «подушку безопасности».