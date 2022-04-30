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Россиянам напомнили, как безопасно готовить шашлыки

30 апреля 2022 13:56
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Россиянам напомнили, как безопасно готовить шашлыки

В МЧС России в преддверии майских праздников напомнили как безопасно готовить шашлык, передает радио Маяк. Мангалы и жаровни важно расположить на расстоянии не менее 5 метров от дома и других построек. Территория вокруг мангала должна быть очищена от сухой травы и мусора в радиусе двух метров, а расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров. Соблюдение этих правил – залог безопасности при обращении с огнем, подчеркнули в ведомстве.

Сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. От хвойного леса и молодняка открытый огонь должен находиться в 100 метрах. Оставлять без присмотра такой огонь запрещено. Под рукой нужно иметь средства пожаротушения, в идеале – огнетушитель, но подойдет бочка с водой или песком, уточнили спасатели.

Теги: МЧС

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