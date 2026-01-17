Я нашел ошибку
Главные новости:
Авиакомпания S7 Airlines вновь оштрафована за овербукинг
Самарский депутат предложил вернуть в паспорт РФ графу «национальность»
В Госдуме предложили мигрантам оплачивать свою депортацию заранее
В России стартует X Всероссийский конкурс «Чемпионат по развитию внутреннего туризма «I LOVE RUSSIA-2026»
28-я гонка чемпионов состоится в Самарской области 24 января
Рынок «Солнечный» в Самаре проверят после жалобы в соцсети
В Самару прибыли два новых трамвая "Львенок"
Россиянам начнут отключать газ за повторяющиеся нарушения правил безопасности
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
142
Начиная с марта 2026 года специалисты газовой службы получат право на отключение газоснабжения при систематическом нарушении потребителями правил безопасности. Об этом 17 января сообщил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.

«К таким нарушениям относятся недопуск специалистов для плановых проверок газового оборудования, игнорирование предписаний газовой службы по устранению неисправностей, эксплуатация газового оборудования с истекшим сроком службы, а также обнаружение неисправностей в работе газовой техники», — сказал Пачулия в беседе с ТАСС.

Сообщается, что соответствующие изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года и затронут три существующих нормативных акта, в том числе постановление правительства № 410, которое устанавливает правила пользования газом в части обеспечения безопасности.

Пачулия добавил, что подключить газ заново будет проблематично: клиенту придется предоставить контролирующим органом подтверждающие документы об оплате штрафов, а после пройти проверку. Эксперт напомнил, что нарушение правил пользования газовым оборудованием влечет административную ответственность, а штрафные санкции в отношении потребителя могут варьироваться от 5 до 150 тыс. рублей, пишут "Известия".

