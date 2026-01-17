Россиянам начнут отключать газ за повторяющиеся нарушения правил безопасности

Начиная с марта 2026 года специалисты газовой службы получат право на отключение газоснабжения при систематическом нарушении потребителями правил безопасности. Об этом 17 января сообщил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.

«К таким нарушениям относятся недопуск специалистов для плановых проверок газового оборудования, игнорирование предписаний газовой службы по устранению неисправностей, эксплуатация газового оборудования с истекшим сроком службы, а также обнаружение неисправностей в работе газовой техники», — сказал Пачулия в беседе с ТАСС.

Сообщается, что соответствующие изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года и затронут три существующих нормативных акта, в том числе постановление правительства № 410, которое устанавливает правила пользования газом в части обеспечения безопасности.

Пачулия добавил, что подключить газ заново будет проблематично: клиенту придется предоставить контролирующим органом подтверждающие документы об оплате штрафов, а после пройти проверку. Эксперт напомнил, что нарушение правил пользования газовым оборудованием влечет административную ответственность, а штрафные санкции в отношении потребителя могут варьироваться от 5 до 150 тыс. рублей, пишут "Известия".