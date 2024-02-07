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Россиянам хотят разрешить употребление продуктов в магазинах до оплаты на кассе

7 февраля 2024 10:58
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Россиянам хотят разрешить употребление продуктов в магазинах до оплаты на кассе

Покупателям предлагают разрешить употребление продуктов питания на территории торговых площадей до оплаты на кассе. Но при условии, если у них будет упаковка и фиксированная цена. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму главой комитета по труду и социальной политике Ярославом Ниловым. Документ с поправками в закон «О защите прав потребителей» есть у «Известий».

«Взаимодействие между потребителем и продавцом всегда имеет характер потенциального конфликта, поэтому так важно устранять любые пробелы и коллизии в законодательстве. Одна из таких проблем — употребление потребителем продуктов в торговом зале до оплаты», — поясняются причины разработки законопроекта в пояснительной записке.

В документе подчеркивается, что в настоящее время законодательство не устанавливает ни прямого запрета, ни разрешения на это. Предложение по продаже товаров — это договор публичной оферты, где в качестве его условий называется описание товара, срок годности и его цена. При этом согласно п. 1 ст. 223 Гражданского кодекса право собственности возникает у потребителя с момента фактической передачи ему товара, подчеркивается в документе.

«Таким образом, покупатель, беря товар с полки, выражает своими действиями согласие с офертой с условием последующей оплаты товаров на кассе. Соответственно, фактически товар поступил во владение покупателя, а это означает, что потребитель может производить с ним любые действия, обязанность оплатить такой товар не снимается с потребителя», — говорится в пояснительной записке.

Как пояснил «Известиям» Ярослав Нилов, именно недосказанность и неоднозначность трактовки действующих норм порождает конфликтные ситуации между покупателями и службами безопасности торговых сетей и магазинов.

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