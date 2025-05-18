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Россиянам грозит штраф за сбор краснокнижных грибов

18 мая 2025 11:00
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Россиянам грозит штраф за сбор краснокнижных грибов

С октября 2023 года в России запрещён сбор грибов, занесённых в Красную книгу, напомнили RT в пресс-службе «АльфаСтрахования».

«Их около 41 вида, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый, вёшенку небродийскую, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опёнок чеканный, трутовик корнелюбивый. Наказания за нарушение предусмотрены разные: за случайный сбор — штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, за умышленный — до четырёх лет принудительных работ плюс штраф до 1 млн рублей», — пояснили в компании.

За продажу группой лиц грозит до девяти лет тюрьмы и штраф до 3 млн рублей, предупредили специалисты.

Отмечается, что если вы с умыслом собрали краснокнижные грибы и разместили фото или видео добычи в соцсетях, то наказание составит до шести лет лишения свободы плюс штраф до 2 млн рублей.

«Чтобы обезопасить себя, собирайте только знакомые грибы — опята, лисички, белые или подберёзовики», — заключили в пресс-службе.

Теги: Акценты

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