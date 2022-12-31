Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники полиции Самары напоминают о правилах личной безопасности
Сотрудники полиции Самары напоминают о правилах личной безопасности
Немаловажным условием дорожной безопасности остается взаимная вежливость участников дорожного движения друг к другу.
Обращение Главного инспектора БДД СО Юрия Некрасова к участникам дорожного движения
Россиянам назвали способ спасти елку от осыпания
Россиянам назвали способ спасти елку от осыпания
Скончался бывший папа римский Бенедикт XVI 
Скончался бывший папа римский Бенедикт XVI 
Самарчанка продавала подросткам алкоголь
Самарчанка продавала подросткам алкоголь
Компаниям из недружественных стран установили дисконт в 50% при выходе из активов
Правительство РФ утвердило квоту экспорта зерна
Правительство РФ утвердило квоту экспорта зерна
На маршруте автобуса №61 в Самаре добавятся остановки
На маршруте автобуса №61 в Самаре добавятся остановки
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.34
-1.64
EUR 75.66
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россиянам дали советы по предотвращению переедания за новогодним столом

31 декабря 2022 11:44
189
Россиянам дали советы по предотвращению переедания за новогодним столом

Советы по предотвращению переедания за новогодним столом дала в беседе с «Мослентой» нутрициолог Анастасия Разбойникова. 31 декабря в течение дня она порекомендовала организовать три полноценных приема пищи.

«Чтобы не есть, как не в себя, в новогоднюю ночь, заранее хорошо поешьте. Отлично подойдут куриный или костный бульон, крестоцветные — брокколи, цветная или брюссельская капуста, зелень, грецкие орехи и авокадо», — заявила Разбойникова.

Последнее основное блюдо она посоветовала съесть до 22:00, а под бой курантов и позже употреблять только легкие закуски. В то же время нутрициолог порекомендовала не запрещать себе есть, если хочется.

«Запреты, а следом чувство вины всегда ведут к перееданию. Попробуйте все, что хочется, но по чуть-чуть», — предложила она.

Собеседница «Мосленты» дала несколько советов, как сделать еду на новогоднем столе менее «вредной». «Например, 50 граммов майонеза можно смешать с 150 граммами греческого йогурта и полученной смесью заправить салат. Все консервы со стола лучше убрать, так как они содержат много соли и сахара. Вместо соленых огурцов можно взять свежие, вместо консервированного горошка купить замороженный горох и отварить его. Крабовые палочки можно заменить креветками или выбрать такие, в составе которых нет искусственных красителей и усилителей вкуса», — рассказала она.

Разбойникова призвала прислушиваться к своему организму и не стремиться есть все на столе, беспокоясь о том, что иначе еда «пропадет». «Сытость — это ощущение достаточно, но не слишком наполненного желудка. Если вы переедаете, то ощущаете тяжесть и дискомфорт, усталость и сонливость. Помните: ваше тело — не мусорное ведро, поэтому лучше выбросить часть еды, чем доедать через силу», — посоветовала специалист.

Нутрициолог порекомендовала почаще выходить из-за стола — потанцевать или просто подышать свежим воздухом.

Из алкоголя эксперт посоветовала сухие вина. Главное — не пить их на голодный желудок и всегда помнить о мере. Не стоит запивать алкоголь газированными напитками — это ускорит его всасывание и усугубит состояние опьянения.

«Учитесь читать этикетки. Например, в составе хорошего шампанского должен быть только виноградный сок, а не сахар, спирт, пищевые красители и усилители вкуса. В алкоголе нежелательна добавка Е220, но она, к сожалению, есть почти везде. На здорового человека эта добавка негативного влияния не окажет (при условии соблюдения меры), а вот людям с астмой, например, даже маленькие дозы противопоказаны», — заявила Разбойникова.

Перед сном после торжества собеседница «Мосленты» посоветовала выпить сорбенты.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На маршруте автобуса №61 в Самаре добавятся остановки
31 декабря 2022  12:13
На маршруте автобуса №61 в Самаре добавятся остановки
158
В Нефтегорске начало работать поликлиническое отделение районной больницы.
30 декабря 2022  14:37
Выполнили взятые обязательства: Дмитрий Азаров открыл социальные учреждения в районах области
428
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
30 декабря 2022  13:56
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
372
Самарцам пригрозили уголовным сроком за запуск фейерверков во дворах
30 декабря 2022  12:59
Самарцам пригрозили уголовным сроком за запуск фейерверков во дворах
438
Прямую трансляцию Рождественского богослужения в Софийском соборе жители Самарской области смогут посмотреть на главных региональных телеканалах
30 декабря 2022  11:28
Прямую трансляцию Рождественского богослужения в Софийском соборе жители Самарской области смогут посмотреть на главных региональных телеканалах
1829
Весь список