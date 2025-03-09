россиян ждут длинные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня

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Россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня за счет переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

"Из-за праздничных дней в марте и феврале у нас получаются продолжительные выходные в мае и июне", — сказал собеседник агентства.

Парламентарий напомнил, что 23 февраля в этом году совпало с воскресеньем, а 8 марта — с субботой, но при этом не нарушился баланс рабочих и нерабочих дней, закрепленных в Трудовом кодексе.

"Из-за 23 февраля будет дополнительный выходной 8 мая, таким образом мы будем отдыхать 8, 9, 10 и 11 мая. Из-за 8 марта у нас будет дополнительный выходной 13 июня, после 12 июня — Дня России. Будем отдыхать четыре дня — 12, 13, 14 и 15 июня", — отметил Нилов.

Депутат подчеркнул, что постановление о переносе выходных — это право правительства, которое реализуют ежегодно, при этом общее количество нерабочих дней в году сохраняется, но так оптимизируют и создают более комфортные условия для работы и отдыха.