Я нашел ошибку
Главные новости:
Проблемы со зрением развиваются из-за излишней нагрузки на глаза.
Врач-офтальмолог: основные причины ухудшения зрения у людей
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +18, +20°С.
16 сентября в регионе без осадков, днем  +16, +21°С
В поисковых работах от областной службы задействовано 16 спасателей и три аварийно-спасательных автомобиля.
Только через 12 часов работы по ликвидации очагов возгорания в галереях Сокских штолен были окончены
С 27 октября по 1 ноября.
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Сейчас официальный порог не отражает реальную ситуацию с расходами россиян, заявила сенатор Ольга Епифанова.
В Совфеде поддержали повышение порога бедности
13 и 14 сентября на базе спортивной школы «Чайка» прошли соревнования по разным дисциплинам спортивного туризма.
В регионе прошла  областная «Туриада»
Форум пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября.
50 дней до старта Международного спортивного форума Россия – спортивная держава» в Самаре
Теперь заявку можно подать до 25 сентября.
Продлен приём заявок в волонтёрский штаб форума «Россия – спортивная держава»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.38
-1.28
EUR 99.33
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

15 сентября 2025 20:49
151
С 27 октября по 1 ноября.

Шестидневная рабочая неделя в России пройдет с 27 октября по 1 ноября, а рабочий день в субботу будет сокращенным как предпраздничный перед Днем народного единства, рассказала РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter Дарья Ерзина.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.

"Ближайший период с шестью рабочими днями ожидает россиян с 27 октября по 1 ноября. Суббота, 1 ноября, в соответствии со статьей 95 ТК России, является сокращенным рабочим днем", — сказала Ерзина.

Она объяснила, что перенос выходных дней не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, экстренные службы и ежедневно обслуживающие население. Для сотрудников таких предприятий праздничные дни могут оставаться рабочими по графику, но они должны оплачиваться в повышенном размере.

 

Фото:  freepik.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
346
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
275
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
627
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
14 сентября 2025  11:21
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
555
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
14 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
503
Весь список