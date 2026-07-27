россиян в 2027 году ожидает 118 нерабочих дней

Предварительный производственный календарь на 2027 год, подготовленный Минтрудом, предполагает 118 нерабочих дней при стандартной пятидневной рабочей неделе. Об этом 27 июля сообщил доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.

«По общему количеству нерабочих дней в 2027 году пока преобладает расчет из 118 дней», — заявил он «РИА Новости».

По словам эксперта, представленный в проекте расчет пока является предварительным — окончательное утверждение календаря традиционно состоится осенью. Тем не менее Петкилев выразил уверенность, что существенных корректировок в документ внесено не будет.