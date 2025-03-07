Россиян призвали отказаться от устаревших классических поздравлений на 8 Марта

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Правильный подарок женщине на 8 марта оставит ей приятные незабываемые воспоминания. Об этом в пятницу, 7 марта, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» основательница агентства LUMO и кандидат психологических наук Сима Мусатова.

Сухие поздравления, сопровождаемые коробкой конфет, устарели, в то время как Международный женский день ассоциируется с сюрпризами и искренними словами.

«Женщины с самого детства слышат пожелания про красоту, нежность и весну. В какой-то момент они становятся шаблонными: даже если поздравляют от всего сердца, эти изначально хорошие слова превращаются в безликие и кажутся формальностью. Это же касается и дежурного набора в виде коробки конфет», — отметила эксперт.

Мусатова заметила, что женщина может даже не любить сладкое или отказаться от него в рамках диеты, а ее всё равно завалят конфетами. Так, кандидат психологических наук порекомендовала выбирать подарок, исходя из интересов конкретного человека.

Кроме того, эксперт рассказала об актуальности сюрпризов, которые могут оставить яркие впечатления на всю жизнь. И им необязательно нужно быть дорогими. Например, подойдет сертификат в любимый магазин получательницы, абонемент в спортзал, подписка на сервисы, уточнила Мусатова.

Также собеседница издания назвала хорошим подарком отдых, организованный мужчиной. В частности, он мог бы взять на себя во время праздника рутинные дела и предложить нестандартные форматы празднования, пишут "Известия".