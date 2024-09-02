Россиян предупредили об изменениях в сельской ипотеке

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В России ужесточатся правила выдачи сельской ипотеки. Такое решение власти приняли, чтобы снизить нагрузку на бюджет и расширить географию поселений. Об изменениях рассказала земельный юрист Юлия Толстихина.

«По законопроекту взять субсидированный кредит станет невозможно, если дом находится ближе чем в 50 км от административных центров и 30 км от населенных пунктов, в которых проживает 100 тыс. и более человек. Очевидно, власти хотят „подвинуть“ сельскую ипотеку в самую глубинку. Принятие закона пагубно скажется на выдаче льготных кредитов и приостановит интенсивный процесс рурализации», — объяснила Толстихина, передает «Газета.ру».

Кроме расстояния при выборе участка важно обратить внимание на состояние дорог, наличие личного автомобиля, наличие газа, воды и электричества, сообщает Толстихина. Юрист советует заранее узнать у подрядной организации, возможно ли строительство в этом месте. Важно также изучить градостроительные регламенты, правила застройки и землепользования, отмечает Толстихина.