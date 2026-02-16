Россиян предупредили о возможном дефиците меда

«Руспродсоюз» предупредил россиян о возможном дефиците меда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение организации.

Отмечается, что в 2025 году в основных медоносных регионах России наблюдались погодные аномалии — засуха в одних районах и избыток осадков в других, что может повлиять на объемы сбора. В частности, ранние сорта меда (каштановый, акациевый) закончились на рынке раньше обычного, а сорта меда из разнотравья, как правило доступные до весны, были в дефиците уже к Новому году.

Также с сентября 2025 года закупочные цены на все сорта меда выросли на 30–50%.

«Минимальные корректировки отпускных цен вместе с подтвержденными расчетами себестоимости торговые сети не принимают. Это вынуждает производителей прекращать отгрузки по убыточным ценам. Такая ситуация создает риски дефицита меда на полках сетей, роста фальсификата меда, особенно в низких ценовых сегментах», — говорится в сообщении.