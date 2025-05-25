Россиян предупредили о штрафе за мытье машины в неположенном месте

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В России дачникам грозит штраф за мытье машины в неположенном месте. Об этом 25 мая сообщила руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов РФ Людмила Бурякова, пишут "Известия".

«Запрещено региональными законами о благоустройстве мыть машины на землях общего назначения (в Московской области это ч. 4 ст. 42 закона о благоустройстве Московской области: запрещается ремонтировать или мыть транспортные средства, устанавливать гаражи и иные укрытия для автотранспорта на территориях, относящихся к местам общего пользования)», — сказала Бурякова «РИА Новости».

По ее словам, за нарушение закона будут предусмотрены штрафы: для физического лица — от 100 до 500 рублей, а для юридического лица — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Кроме того, если при мойке будет испорчена земля, то штраф может составить до 5 тыс. рублей.

Также Бурякова отметила, что в садовых товариществах запрещено складировать строительные материалы на землях общего пользования или за пределами границ СНТ, добавила «Газета.Ru».