Россиян хотят защитить от суррогатного пива

147

Добавление спирта в напиток может обернуться для пивоваров до 200 тысяч рублей штрафом или остановкой производства.



Производителей пива, сидра, пуаре и медовухи объединят в едином общероссийском реестре, а вести его будет Росалкогольрегулирование. Технологические требования при этом ужесточат, а за их нарушение компании планируют штрафовать на 100-150 тысяч рублей. За производство пива с добавлением спирта максимальный штраф может составить 200 тысяч рублей, а если напиток делали на предприятии, не включенном в реестр, нарушителям придется заплатить до 300 тысяч. Такой законопроект Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании 10 апреля рекомендовал принять в первом чтении, пишет Парламентская газета.

Пивные компании, уже работающие в России легально и отчисляющие налоги, автоматически войдут в реестр, вести который начнут с 1 сентября 2023 года. Но с 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025-го планируют проверить, насколько они соблюдают технологии производства.

Новым производителям нужно подать заявление в Росалкогольрегулирование с указанием производственной мощности предприятия и сведениями о технологическом оборудовании. Представить документы можно через ЕГАИС или «Госуслуги». Если компания делает больше 100 тысяч декалитров пива в год, перед внесением в реестр проведут выездную проверку. Это предусматривает закон (№ 1079811-7), разработанный первым зампредом Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдаром Гильмутдиновым и подписанный президентом 3 апреля.

Документ повысил требования к пивоварам. Раньше организации с мощностью оборудования меньше 300 тысяч декалитров в год могли не оснащать производство приборами измерения и учета готовой продукции. Теперь такое оснащение следует поставить, если указанный показатель больше 100 декалитров ежегодно.

В пиве не должно быть спирта

Законопроект, рассмотренный 10 апреля на заседании Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, устанавливает штрафы за нарушение новых требований к производству пенных напитков.

Если компания, не вошедшая в реестр, производит пиво, сидр и медовуху, штраф для нее составит 200-300 тысяч рублей, а ее руководителей хотят штрафовать на 35-50 тысяч рублей. При этом в обязательном порядке конфискуют продукцию, оборудование, полуфабрикаты, транспорт для перевозки контрафакта.

В случае нарушения требований к оборудованию производителям придется заплатить 100-150 тысяч рублей. По словам Ильдара Гильмутдинова, также могут конфисковать напитки, использованное при их производстве сырье и на какое-то время остановить работу предприятия.

За грубые нарушение работу предприятия планируют замораживать на 90 суток, а штрафовать на 150-200 тысяч рублей. К таким нарушениям относят, например, изготовление пива, сидра или медовухи с добавлением этилового спирта.

Фото: © pxhere.com