Россия в развитии: Общество «Знание» подготовило контент про достижения 89 регионов страны

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Российское общество «Знание» подготовило просветительские видеоролики о развитии ключевых отраслей науки и промышленности в России и достижениях каждого региона страны. Созданный видеоконтент стал частью уроков «Разговоры о важном» и занятий в рамках профориентационного курса «Россия — мои горизонты». Кроме того, узнать еще больше о достижениях нашей страны, ее достопримечательностях и многое другое теперь можно на портале Знание.Россия.

Сайт Знание.Россия создан Обществом «Знание» совместно с региональными органами власти. На нем собрана достоверная информация о ключевых достижениях, достопримечательностях, выдающихся людях и перспективных планах развития различных отраслей, а также деятельности Российского общества «Знание» в каждом субъекте РФ.

На главной странице представлена интерактивная карта России с информацией о ведущих отраслях страны. Для каждого субъекта России разработана страница с уникальным дизайном и содержанием. Отметим, что каждый житель страны может внести предложения по достижениям своего региона в специальной форме на сайте.

Так, на странице, посвященной Самарской области, собраны факты о нашем регионе:

- Что нужно знать о Самарской области?

- Достопримечательности Самарской области.

- История Самарской области.

- Выдающиеся личности Самарской области.

- Достижения Самарской области.

Помимо этого, Общество «Знание» создало 114 видеороликов про развитие нашей страны в XXI веке. 11 марта на «Разговорах о важном» школьники уже познакомились с просветительским видеоконтентом. На занятии «От южных морей до полярного края» ребята увидели ролики о достижениях своего федерального округа и региона.

14 марта во всех школах и колледжах страны пройдет очередное занятие в рамках курса «Россия — мои горизонты». Урок будет посвящен теме «Россия в развитии: было, стало, будет». Школьники и студенты узнают о том, как развивается промышленность, наука, культура и другие важнейшие отрасли и направления в разных регионах нашей страны. Занятие по традиции будет сопровождаться просветительским видеоконтентом, созданным Обществом «Знание». Ребята увидят прямые включения из павильона №75 с Выставки “Россия”. В нем представлены экспозиции 89 регионов страны и то, чем гордится каждый из них.

В качестве рассказчиков в роликах выступают учителя: преподаватель ГБОУ школа № 854 Департамента образования и науки города Москвы, лектор Российского общества «Знание», амбассадор цифрового образования VK, финалист программы «Классная тема» на телеканале «Россия» Александр Оджо и учитель химии МАОУ «Школа информационных технологий №26» Липецка, финалист программы «Классная тема» на телеканале «Россия» Екатерина Сигарева. В роли слушателей — актер и ученик московской школы № 1514 Макар Фомин и телеведущий и актёр Борис Корчевников. Помимо репортажей с Выставки “Россия” «Знание» подготовило ролики о достижениях нашей страны и о планах развития, которые совсем недавно обозначил Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.

Напомним, что курс «Россия – мои горизонты» – инициатива Министерства просвещения Российской Федерации. Он реализуется Фондом Гуманитарных Проектов, федеральным оператором программы «Билет в будущее» в России. Курс создан для профориентации школьников, получения ими знаний о современных профессиях, а также выдающихся достижениях России. Эти же темы изучают студенты колледжей. С расписанием ближайших уроков, их темами и видеоконтентом можно ознакомиться на сайте.

Российское общество «Знание» как партнер профориентационного курса «Россия — мои горизонты» создает просветительский видеоконтент для занятий с участием актеров, блогеров и медийных лиц. Также Общество «Знание» выступило организатором Всероссийских интеллектуальных игр в рамках профориентационного курса.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»