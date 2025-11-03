«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»

213

Ежегодно спортивный форум объединяет представителей государственных и региональных органов власти, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, общероссийских спортивных федераций.

Программа форума будет насыщенной. Участников ждут зрелищные турниры, в которых примут участие ведущие спортсмены, а также массовые спортивные события, забеги, флешмобы, зарядки, турниры и мастер-классы по уличным видам спорта, гала-матчи по баскетболу и хоккею.

А сегодня творческие коллективы встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч».

Дуэт "Кирилл да Марья ШОУ", ансамбль солистов Самарской государственной филармонии "Волга фолк Бэнд" под управлением Дмитрия Буцыкова и народный ансамбль русской песни "Забавушка" из Самары создали уникальную атмосферу праздника. Их выступления, наполненные энергией и народной музыкой, заряжают гостей хорошим настроением!

Фото: минкульт СО