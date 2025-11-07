59

В четверг, 6 ноября, на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» состоялся массовый фестиваль фитнеса «Накрути себя». В нем приняли участие порядка 2000 жителей и гостей Самарской области.

В течение четырех часов, с 17:00 до 21:00, в чаше стадиона проходили мастер-классы по функциональному фитнесу, аэробике, зумбе, стретчингу, йоге от презентеров международного уровня. Спортивный праздник сопровождали зажигательные музыкальные композиции.

В событии приняли участие презентеры по зумбе – Сергей Побегалов и Кристина Халилова, выступили тренер по бесконтактному фитнес-кикбоксингу Алексей Кучеров и именитый презентер международного класса Сергей Олейников.

«Здесь здорово, мы очень ждали этот фестиваль. Мы уже много лет с этими презентерами обучаемся, и мы счастливы, что они приехали. Спасибо за этот праздник!», - поделилась эмоциями участница события, инструктор групповых программ Анна Цыгановкина.

Посетить мероприятие могли бесплатно все желающие жители и гости Самарской области. Все они стали участниками установления рекорда России по проведению самой массовой фитнес-тренировки.

«Книга рекордов России существует тринадцать лет. Мы фиксируем самые выдающиеся достижения во всех направлениях человеческой деятельности, и сегодня мы зафиксировали рекорд самой массовой функциональной тренировки в России», - отметил основатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Фитнес-фестиваль стал частью программы главного спортивного форума страны «Россия – спортивная держава», который прошел в Самарской области по распоряжению Президента России Владимира Путина с 5 по 7 ноября. Организатор Форума – Министерство спорта Российской Федерации. Оператор – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Самарской области. Стратегический партнер Форума – АО «Объединенная химическая компания «Уралхим».

Фото: минспорта СО