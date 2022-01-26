Российскому космонавту Чубу США выдали визу

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США выдали российскому космонавту Николаю Чубу визу, чтобы он смог посетить тренировки в Космическом центре им. Джонсона, передает ТАСС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

Ранее источник сообщил ТАСС, что США без объяснения причин отказались выдать визу Чубу. Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил эту информацию, уточнив, что запросил позицию НАСА по данному вопросу.

"США выдали космонавту Роскосмоса Николаю Чубу въездную визу. В США космонавт едет для участия в тренировочной сессии в Космическом центре им. Джонсона, которую традиционно все космонавты проходят перед космическим полетом на МКС", - отметили в госкорпорации.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев