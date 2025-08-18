Я нашел ошибку
Главные новости:
Календарь Победы. Дипломатический корпус.
Самарский Росреестр продолжает вести «Календарь Победы»
Предприятие более 20 лет производит спортивное оборудование для подготовки спортсменов с доставкой по всей России и дальнему зарубежью.
Компания «ФСИ Аналитика» из Самарской области оптимизировал свой бизнес благодаря нацпроекту
Цели Форума - развитие и популяризация добровольческого движения среди граждан старшего возраста.
«Серебряные» волонтеры встретятся на областном форуме 
На базе школ, колледжей, техникумов, вузов и других образовательных организаций страны пройдут просветительские уроки и мастер-классы.
Российское общество «Знание» приглашает жителей Самарской области стать лектором акции «Поделись своим знанием»
Участники из Самаркой области побывали в музее заповеднике «Тарханы», деревянном планетарии и заняли третье место в соревнованиях по дартсу.
В Пензе продолжаются Юнармейские военно-патриотических сборы «Гвардеец»
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Этап был заключительным в регулярном сезоне и по его итогам решалось, какие команды встретятся в Суперфинале на стадии плей-офф.
Самара приняла шестой этап чемпионата России по пляжному футболу
И встретился с жителями.
Иван Носков провел рабочий объезд Промышленного и Советского районов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.02
0.25
EUR 93.71
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Российское общество «Знание» приглашает жителей Самарской области стать лектором акции «Поделись своим знанием»

18 августа 2025 13:59
85
На базе школ, колледжей, техникумов, вузов и других образовательных организаций страны пройдут просветительские уроки и мастер-классы.

Российское общество «Знание» с 1 по 30 сентября проведет Всероссийскую акцию «Поделись своим знанием» в рамках проекта Знание.Лекторий. На базе школ, колледжей, техникумов, вузов и других образовательных организаций страны пройдут просветительские уроки и мастер-классы, а выдающиеся деятели страны поделятся своими знаниями в науке, экологии, медиа, технологиях, искусстве и спорте.  6+

«Эта акция уже стала доброй традицией, Общество «Знание» проводит ее пятый год подряд. И мы видим, как растет интерес к проекту не только со стороны молодежи, но и лекторов, желающих передать свой опыт, знания подрастающим поколениям. С 2021 года в мероприятиях проекта приняли участие более 700 тысяч молодых людей, для которых выступили почти 10 тысяч экспертов из разных областей знаний. Акция стала настоящей площадкой для диалога, и ежегодно мы расширяем ее границы, добавляем новые темы, чтобы как можно больше ребят смогли найти для себя что-то полезное, вдохновляющее. В этом году мы пополнили тематику лекций материалами об атомной промышленности, новых технологиях, правовой грамотности и предпринимательстве», — сказал генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

В акции принимают участие ученые, общественные и государственные деятели, успешные предприниматели, эксперты из различных областей. Среди тех, кто уже выступил в роли лектора акции «Поделись своим знанием» — более 30 глав регионов, более 10 сенаторов РФ и депутатов Госдумы, более 60 ректоров вузов, в том числе — ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, ректор МГЛУ Ирина Краева, ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Российской академии музыки им. Гнесиных Александр Рыжинский, а также олимпийская чемпионка Алла Шишкина, олимпийский чемпион, лыжник Александр Легков, мастер спорта международного класса, российский автогонщик, победитель ралли Дакар-2017 Сергей Карякин и многие другие.

В этом году лекции также проведут выдающиеся деятели нашей страны. Например, во Всероссийском детском центре «Орлёнок» перед участниками сентябрьской смены выступит олимпийский чемпион Никита Крюков. Он расскажет о своей спортивной карьере, поделится секретами, как справляться с поражениями, где находить вдохновение и силы для новых побед, а также проведет «Олимпийскую зарядку».

Важно, что лектором акции может стать любой желающий. Для этого необходимо выбрать материал из каталога на сайте и провести выступление для своей аудитории. Тематики выступлений: «Будущее за нами», «Победы страны», «Голосуй осознанно», «Культурный код», «Вызовы временем», «Карьерные возможности», «Все начинается с атома». Чтобы выступить площадкой организациям и учреждениям необходимо заполнить форму.

Отметим, что организатором акции выступило Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Российских Студенческих Отрядов, Агентства стратегических инициатив (АСИ), Ассоциации развития финансовой грамотности. 
Акция пройдет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

 

Фото:  Российское общество «Знание»

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
690
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
535
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
663
СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025  10:10
Мировые СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
678
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
636
Весь список