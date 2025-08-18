Российское общество «Знание» приглашает жителей Самарской области стать лектором акции «Поделись своим знанием»

85

Российское общество «Знание» с 1 по 30 сентября проведет Всероссийскую акцию «Поделись своим знанием» в рамках проекта Знание.Лекторий. На базе школ, колледжей, техникумов, вузов и других образовательных организаций страны пройдут просветительские уроки и мастер-классы, а выдающиеся деятели страны поделятся своими знаниями в науке, экологии, медиа, технологиях, искусстве и спорте. 6+

«Эта акция уже стала доброй традицией, Общество «Знание» проводит ее пятый год подряд. И мы видим, как растет интерес к проекту не только со стороны молодежи, но и лекторов, желающих передать свой опыт, знания подрастающим поколениям. С 2021 года в мероприятиях проекта приняли участие более 700 тысяч молодых людей, для которых выступили почти 10 тысяч экспертов из разных областей знаний. Акция стала настоящей площадкой для диалога, и ежегодно мы расширяем ее границы, добавляем новые темы, чтобы как можно больше ребят смогли найти для себя что-то полезное, вдохновляющее. В этом году мы пополнили тематику лекций материалами об атомной промышленности, новых технологиях, правовой грамотности и предпринимательстве», — сказал генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

В акции принимают участие ученые, общественные и государственные деятели, успешные предприниматели, эксперты из различных областей. Среди тех, кто уже выступил в роли лектора акции «Поделись своим знанием» — более 30 глав регионов, более 10 сенаторов РФ и депутатов Госдумы, более 60 ректоров вузов, в том числе — ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, ректор МГЛУ Ирина Краева, ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Российской академии музыки им. Гнесиных Александр Рыжинский, а также олимпийская чемпионка Алла Шишкина, олимпийский чемпион, лыжник Александр Легков, мастер спорта международного класса, российский автогонщик, победитель ралли Дакар-2017 Сергей Карякин и многие другие.

В этом году лекции также проведут выдающиеся деятели нашей страны. Например, во Всероссийском детском центре «Орлёнок» перед участниками сентябрьской смены выступит олимпийский чемпион Никита Крюков. Он расскажет о своей спортивной карьере, поделится секретами, как справляться с поражениями, где находить вдохновение и силы для новых побед, а также проведет «Олимпийскую зарядку».

Важно, что лектором акции может стать любой желающий. Для этого необходимо выбрать материал из каталога на сайте и провести выступление для своей аудитории. Тематики выступлений: «Будущее за нами», «Победы страны», «Голосуй осознанно», «Культурный код», «Вызовы временем», «Карьерные возможности», «Все начинается с атома». Чтобы выступить площадкой организациям и учреждениям необходимо заполнить форму.

Отметим, что организатором акции выступило Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Российских Студенческих Отрядов, Агентства стратегических инициатив (АСИ), Ассоциации развития финансовой грамотности.

Акция пройдет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Фото: Российское общество «Знание»