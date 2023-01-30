Российским абитуриентам упростили онлайн-подачу документов для поступления в вузы

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Правительство России расширило объем данных, которые будут автоматически загружаться на портал "Поступление в вуз онлайн". Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о подключении к этому порталу информационных ресурсов о детях, проявивших выдающиеся способности, и о развитии добровольчества, а также цифровое платформе "Физическая культура и спорт".



Теперь на портале будет появляться информация о тех достижениях учащихся, которые дают дополнительные баллы для поступления в вуз. Например, данные о выполнении комплекса ГТО или о победе на всероссийских олимпиадах по школьным предметам.



Благодаря этому выпускникам будет проще подать документы для поступления в вуз, поскольку часть сведений, которые раньше приходилось заполнять в ручном режиме, теперь будут подгружаться на портал автоматически, пишет Сова.