Российские сервисы отметили приток пользователей после приостановки booking.com и airbnb

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Об этом ТАСС сообщили эксперты отрасли. "Мы видим огромный приток новых пользователей и размещения объектов. За прошлую неделю на нашем ресурсе появилось 20 тыс. новых вариантов жилья для аренды. Бронирований стало в пять раз больше", – сказал ТАСС основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

Ситуация для рынка краткосрочной аренды жилья из-за ухода некоторых сервисов некритичная: люди просто начнут пользоваться аналогичными платформами, высказал мнение руководитель направления краткосрочной аренды "Авито недвижимости" Артем Кромочкин.

Эксперты "Суточно.ру" проанализировали, в каких городах россияне стали бронировать жилье после того, как появились первые сообщения о закрытии части российских аэропортов и воздушного сообщения между Россией и странами ЕС, а также после приостановки деятельности Booking.com и Airbnb в РФ. В лидерах по доли бронирований – Санкт-Петербург, далее идут Москва, Казань, Калининград и Сочи. Кроме того, популярностью пользуются Кисловодск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар, Новосибирск.