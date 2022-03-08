169

Российские ритейлеры косметики начали заменять иностранные бренды отечественными, рассказали РИА Новости эксперты.

При этом парфюмерная продукция российских производителей на 90% состоит из европейских комплектующих - в России есть только спирт.

Пока европейские партнеры не заявляли о приостановке поставок, но российские парфюмеры уже начали переориентироваться на Китай.

По качеству российская косметика, по мнению экспертов, не уступает импортной, и нынешняя ситуация открывает новые возможности для производителей из РФ.

Фото: pixabay.com