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Российские рестораторы предупредили об индексации цен на суши и роллы до 14% в ближайшие дни

27 сентября 2023 17:09
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В связи с подорожанием сырья.

Рестораторы анонсировали индексацию цен на суши и роллы до 14% в ближайшие дни. Об этом «Известиям» рассказали в компании «Dostaевский», где такое решение приняли в связи с подорожанием сырья. Также увеличение стоимости некоторых позиций на 10% подтвердили в сетях «Суши Экспресс» и «Сушишоп». Бизнес объясняет удорожание в том числе нехваткой лосося. В России разведением рыбы, которую используют в ресторанах, занимаются небольшие производства в Мурманской области, говорят эксперты. При этом они отмечают, что в нашей стране вылавливается большое количество дикой красной рыбы, однако основная ее часть уходит на экспорт.

В компании «Dostaевский» отметили, что с июня наблюдается постоянный рост абсолютно на все сырье:

"Лосось в сентябре подорожал на 25%, угорь и тунец с июня — на 20%. Кроме того, сильно сказался рост цен на курицу — на 30–50%, которую мы также используем для приготовления роллов. Очень большой улов горбуши, который, по идее, должен был снизить стоимость, по факту на ней не сильно отразился".

Кроме того, там отметили, что из-за курса валют подорожал весь импорт, а это по большей части относится к японскому направлению: нори, креветки, угорь и так далее — рост по ним более 30%.

Увеличение стоимости некоторых позиций из меню подтвердили и в других компаниях.

— Морепродукты стали очень дорогими, себестоимость роллов повышается. Поэтому мы будем поднимать цены как минимум на 10–15% до конца сентября, — рассказали в «Суши Экспресс».

Об уже состоявшемся решении повысить цены «Известиям» сообщили и в столичных франчайзи сети «Сушишоп».

— Цены выросли где-то на 10% на отдельные роллы и большие сеты, — уточнили представители бизнеса.

Одной из причин подорожания суши и роллов может стать дефицит лосося, сообщили «Известиям» представители бизнеса.

 

Фото:    ru.freepik.com

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