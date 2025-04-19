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Российские компании активно отказываются от удаленки

19 апреля 2025 10:57
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Российские компании активно отказываются от удаленки

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция возвращения компаний к офисному формату работы. Основной причиной этого шага является стремление повысить эффективность труда: удаленная работа, введенная в период пандемии, в некоторых случаях привела к снижению продуктивности сотрудников. Работая из дома, многие сталкиваются с отвлекающими факторами, что может негативно сказываться на рабочих показателях, рассказал «Газете.Ru» Алексей Жилов, исполнительный директор и соучредитель компании ООО «СингПроПлюс», специализирующейся на предоставлении аутсорсинговых услуг в сфере линейного персонала.

Сегодня этот тренд набирает обороты и проникает во все сферы: от IT-сектора до линейного персонала.

«Параллельно с этим работодатели адаптируют и удерживают действующие кадры: сотрудникам обеспечивают вертикальное и горизонтальное развитие внутри компании, корпоративные обучения, возможность перепрофилирования. Компании на рынке борются за увеличение среднего срока работы сотрудника в организации. Для этого создается дополнительная мотивация: премии, страхование, льготная ипотека и комфортабельные офисы», — объяснил эксперт.

Возвращение к офисному формату также связано с усилением контроля и поддержанием корпоративной культуры. В офисе проще управлять командами, оперативно решать задачи и поддерживать вовлеченность сотрудников. Однако стоит отметить, что не все компании полностью отказываются от удаленной работы. Согласно опросам, множество россиян предпочитают гибридный формат работы, сочетая дни в офисе и дома.

«Возвращение сотрудников в офис может по-разному влиять на мотивацию и текучесть персонала. В некоторых случаях усиление контроля и необходимость присутствия в офисе могут привести к недовольству сотрудников, особенно тех, кто привык к гибкому графику. Согласно исследованию сервиса SuperJob, 40% россиян, работающих удаленно, при получении указания вернуться в офис готовы уволиться и перейти в другую компанию, чтобы продолжать работать удаленно», — отметил он.

Компании адаптируют различные форматы работы в зависимости от специфики бизнеса и потребностей сотрудников. Некоторые организации вводят гибридные графики, позволяя сотрудникам часть недели работать из дома, другие возвращаются к полной офисной занятости.

Чтобы сделать возвращение в офис более привлекательным, работодатели стремятся улучшить условия труда и повысить комфорт рабочих мест. Согласно исследованию HeadHunter, лишь 32% опрошенных полностью довольны удобством своего рабочего места, тогда как 48% удовлетворены лишь частично, а 17% вовсе недовольны. В ответ на это компании внедряют различные меры для повышения комфорта.

«Гибкие рабочие пространства: помещения, которые легко трансформируются для решения разных задач и помогают организовать работу в гибридном формате. Биофильный дизайн: интеграция природных элементов в офисное пространство, использование естественного освещения и экологичных материалов для создания более здоровой и приятной атмосферы. Дополнительные удобства: оборудование зон отдыха, фитнес-залов, предоставление бесплатных обедов и напитков, организация комнат для сна и релаксации», — рассказал эксперт.

Такие инициативы не только повышают удовлетворенность сотрудников, но и способствуют увеличению их продуктивности. Комфортное рабочее место способствует улучшению самочувствия, снижению стресса и повышению концентрации на задачах. Кроме того, внимание к благополучию сотрудников помогает компаниям привлекать и удерживать талантливых специалистов, снижая текучесть кадров.

«В целом, тенденция возвращения к офисному формату работы обусловлена стремлением повысить эффективность и контроль, однако предпочтения сотрудников и изменения на рынке труда указывают на необходимость поиска баланса между офисной и удаленной работой. Инвестируя в улучшение офисных условий и предоставляя гибкие варианты занятости, компании могут создать более привлекательную и продуктивную рабочую среду», — резюмировал Жилов.

Теги: Опрос

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