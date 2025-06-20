Я нашел ошибку
Главные новости:
Лучшим вариантом физических нагрузок в пожилом возрасте являются ходьба, плавание, лечебно-физическая культура, работа в саду, йога и настольный теннис.
Самарский врач-гериатр рассказала о пользе физической активности для людей пожилого возраста
Участие бесплатное!
В Самаре отметят Международный день йоги
Чемпионат проходит в Генуе. 
Самарские рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы в составе сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы
Это первый подобный случай в России, сочетающий высокотехнологичное вмешательство с ультраранней реабилитацией.
Самарские нейрохирурги спасли участника СВО после огнестрельного ранения с помощью уникальной методики
Глава Курской области пожелал Вячеславу Федорищеву успехов в работе, отметив, что, несмотря на расстояние и новую должность, продолжает внимательно следить за развитием 63-го региона. 
Вячеслав Федорищев и Александр Хинштейн на ПМЭФ договорились о сотрудничестве между регионами
На сегодняшний день выполнены работы по устройству основания будущего здания для проведения монтажа модульной конструкции.
Жители поселка Гранный будут получать помощь в новом ФАПе
В Управлении Росреестра СО прошел брифинг, на котором рассматривались самые актуальные вопросы деятельности ведомства, были обозначены приоритетные задачи на текущий год.
Росреестр СО: в центре внимания – комплексные кадастровые работы
Следующим шагом в развитии программы станет запуск детского ПДС – нового инструмента, который поможет семьям планировать будущее своих детей.
На ПМЭФ обсудили будущее долгосрочных сбережений: Самарская область примет участие в новом проекте
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.48
-0.24
EUR 89.84
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Росреестр СО: в центре внимания – комплексные кадастровые работы

20 июня 2025 15:59
100
В Управлении Росреестра СО прошел брифинг, на котором рассматривались самые актуальные вопросы деятельности ведомства, были обозначены приоритетные задачи на текущий год.

В Управлении Росреестра по Самарской области прошел брифинг, на котором рассматривались самые актуальные вопросы деятельности ведомства, были обозначены приоритетные задачи на текущий год.

В центре внимания регионального Росреестра находится проведение комплексных кадастровых работ (ККР), являющихся эффективным механизмом  наполнения Единого Государственного Реестра недвижимости точными сведениями.  О мероприятиях по проведению ККР на территории региона рассказали начальники отделов: землеустройства и мониторинга земель - Алексей Князькин, регистрации земельных участков - Павел Найдовский и регистрации объектов недвижимости жилого назначения  - Ольга Герасимова.

В 2025 году в Самарской области комплексные кадастровые работы охватили более 600 кадастровых кварталов с 96 тысячами объектов недвижимости. ККР ведутся на участках без границ, имеющих реестровые ошибки, с целью выявления земельных участков для многодетных семей, а также имеющих туристическую, инвестиционную привлекательность. Интенсивно ведется работа по верификации данных, по геодезии, аэрофотосъемка, оцифровка, формируются карта-планы территорий для внесения в ЕГРН.

Благодаря проведению ККР  жители региона экономят свой бюджет - им не нужно платить за проведение кадастровых работ по уточнению границ земельных участков или исправлению реестровых ошибок в межевых планах. Также ККР способствует сокращению судебных споров между владельцами земельных участков.

На брифинге самарского Росреестра обсуждалась тема совершенствования нормативного регулирования в сферах земельных и имущественных отношений, регистрации недвижимости. За последние пять лет Росреестром проделана большая работа по оптимизации предоставления госуслуг, внедрению новых цифровых сервисов на базе платформы «Национальная система пространственных данных», развитию отечественных геоинформационных технологий.

Большой интерес собравшихся вызвали изменения в законодательстве в сфере деятельности Самарского Росреестра, вступившие в силу с 1 марта 2025 года, обзор которых сделал заместитель начальника отдела правового обеспечения Константин Минин.

В завершении мероприятия руководитель самарского Росреестра Вадим Владиславович Маликов отметил: «В числе приоритетных задач  Управления Росреестра по Самарской области находится работа по наполнению Единого Государственного Реестра недвижимости полными и точными данными, высокое качество предоставляемых услуг в сжатые сроки и высокий уровень удовлетворенности граждан. Проведение комплексных кадастровых работ позволяют существенно повысить качество данных, содержащихся в ЕГРН. Это необходимо для защиты прав собственности, формирования налоговой базы, совершенствования земельно-имущественных отношений, повышения инвестиционной привлекательности региона».

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Участие бесплатное!
20 июня 2025, 16:49
В Самаре отметят Международный день йоги
Участие бесплатное! Общество
23
Чемпионат проходит в Генуе. 
20 июня 2025, 16:38
Самарские рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы в составе сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы
Чемпионат проходит в Генуе.  Спорт
4
Это первый подобный случай в России, сочетающий высокотехнологичное вмешательство с ультраранней реабилитацией.
20 июня 2025, 16:21
Самарские нейрохирурги спасли участника СВО после огнестрельного ранения с помощью уникальной методики
Это первый подобный случай в России, сочетающий высокотехнологичное вмешательство с ультраранней реабилитацией. Здравоохранение
55
В центре внимания
Глава Курской области пожелал Вячеславу Федорищеву успехов в работе, отметив, что, несмотря на расстояние и новую должность, продолжает внимательно следить за развитием 63-го региона. 
20 июня 2025  16:11
Вячеслав Федорищев и Александр Хинштейн на ПМЭФ договорились о сотрудничестве между регионами
93
Самарский губернатор: в регионе будет создано стратегическое производство ксантановой камеди для нужд страны.
20 июня 2025  14:23
На ПМЭФ-2025 Сбер, Минпромторг, Правительство Самарской области и «РусКамедь» подписали знаковое соглашение о сотрудничестве
188
Самарский губернатор подписал ряд крупных инвестиционных соглашений во второй день ПМЭФ
20 июня 2025  13:59
Самарский губернатор подписал ряд крупных инвестиционных соглашений во второй день ПМЭФ
126
Более 160 квартир приобретено в Самаре для детей, оставшихся без попечения родителей
20 июня 2025  12:18
Более 160 квартир приобретено в Самаре для детей, оставшихся без попечения родителей
142
В ГУФССП России по Самарской области заработает «горячая линия» для военнослужащих
20 июня 2025  11:51
В ГУФССП России по Самарской области заработает «горячая линия» для военнослужащих
155
Весь список