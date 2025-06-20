Росреестр СО: в центре внимания – комплексные кадастровые работы

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В Управлении Росреестра по Самарской области прошел брифинг, на котором рассматривались самые актуальные вопросы деятельности ведомства, были обозначены приоритетные задачи на текущий год.

В центре внимания регионального Росреестра находится проведение комплексных кадастровых работ (ККР), являющихся эффективным механизмом наполнения Единого Государственного Реестра недвижимости точными сведениями. О мероприятиях по проведению ККР на территории региона рассказали начальники отделов: землеустройства и мониторинга земель - Алексей Князькин, регистрации земельных участков - Павел Найдовский и регистрации объектов недвижимости жилого назначения - Ольга Герасимова.

В 2025 году в Самарской области комплексные кадастровые работы охватили более 600 кадастровых кварталов с 96 тысячами объектов недвижимости. ККР ведутся на участках без границ, имеющих реестровые ошибки, с целью выявления земельных участков для многодетных семей, а также имеющих туристическую, инвестиционную привлекательность. Интенсивно ведется работа по верификации данных, по геодезии, аэрофотосъемка, оцифровка, формируются карта-планы территорий для внесения в ЕГРН.

Благодаря проведению ККР жители региона экономят свой бюджет - им не нужно платить за проведение кадастровых работ по уточнению границ земельных участков или исправлению реестровых ошибок в межевых планах. Также ККР способствует сокращению судебных споров между владельцами земельных участков.

На брифинге самарского Росреестра обсуждалась тема совершенствования нормативного регулирования в сферах земельных и имущественных отношений, регистрации недвижимости. За последние пять лет Росреестром проделана большая работа по оптимизации предоставления госуслуг, внедрению новых цифровых сервисов на базе платформы «Национальная система пространственных данных», развитию отечественных геоинформационных технологий.

Большой интерес собравшихся вызвали изменения в законодательстве в сфере деятельности Самарского Росреестра, вступившие в силу с 1 марта 2025 года, обзор которых сделал заместитель начальника отдела правового обеспечения Константин Минин.

В завершении мероприятия руководитель самарского Росреестра Вадим Владиславович Маликов отметил: «В числе приоритетных задач Управления Росреестра по Самарской области находится работа по наполнению Единого Государственного Реестра недвижимости полными и точными данными, высокое качество предоставляемых услуг в сжатые сроки и высокий уровень удовлетворенности граждан. Проведение комплексных кадастровых работ позволяют существенно повысить качество данных, содержащихся в ЕГРН. Это необходимо для защиты прав собственности, формирования налоговой базы, совершенствования земельно-имущественных отношений, повышения инвестиционной привлекательности региона».

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области